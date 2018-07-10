Kalp naklinden spor salonuna

Gaziantepli bir ailenin çocuğu olan Eneç’in önce bir kardeşi kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Daha sonra benzer belirtiler onda da başlayınca ailesi İzmir’e 9 Eylül Tıp Fakültesi’ne getirdi. Burada ilaç tedavisi denendi. Hastalık ilerlemeye devam edince yoğun bakıma alındı, solunum makinesine bağlandı. Sonra kalp pompası takıldı. Kalp pompası yetmeyince nakle aday oldu. Ancak ne zaman kalp çıkacağı belli değildi. Zaman kazanması için çalışmayan kalbi çıkarıldı yerine yapay kalp takıldı. Yapay kalp Eneç’i rahatlattı. Ameliyatları yapan Prof. Dr. Öztekin Oto 6 ay içinde kalp bulunur umudu taşıyordu. Ama acil bekleme listesinde olsa da bir türlü iyi haber gelmiyordu.

2.5 YIL KALPSİZ KALDI

Eneç, “Beklerken umutsuzluğa çok kapıldım. Benimle birlikte aynı klinikte bekleyen 5 kişi daha vardı. Biri nakil olduktan sonra vefat etti. Diğerlerini nakil olamadan kaybettik. Aralarında tek yaşayan benim. Ancak nakil olup, hastaneye kontrole gelenleri görünce umutlanıyordum” diyor.

Eneç, 4 yılı bulan hastane günlerinde dışarıdan liseyi bitirdi. Nihayet beklenen kalp 2.5 yılda, tesadüf bu ki memleketi Gaziantep’ten geldi. Trafik kazası geçiren bir gencin organlarını ailesi bağışlamıştı. Gelen kalp Haziran 2015’te zor bir ameliyatla yeni sahibine nakledildi.

AŞK DA VAR, İŞ DE

Eneç, hastaneden taburcu olunca Gaziantep’e ailesinin yanına dönmek yerine, İzmir’de, hastaneye yakın kalmayı tercih etti. Ev kiraladı, çalışmaya başladı. Artık her hafta arkadaşlarıyla halı saha maçına çıkıyor, spor salonunda vücut geliştiriyor ve geleceğe dair hayal kuruyor. Halen bir elektrik dağıtım firmasında haftanın 5 günü çalışmaya devam eden Eneç, “Gayet sağlıklıyım. Yapay kalple de âşık oluyordum, şimdi de âşığım. Engelli KPSS’sine girdim, bekliyorum” diyor.

NORMAL YAŞAMA DEVAM

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Öztekin Oto şunları söyledi: “Kalp nakli hastaların yaşam kalitesini çok düzeltiyor. Takılan kalbe iyi bakılırsa normal yaşam sürer. Çalışmaya engel değil. Yarışma sporları dışında hiç birşeyi yasaklamıyoruz hastalarımıza. 20 yıldır yaşayan kalp nakilli hastamız var. “