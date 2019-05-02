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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Arzu ERBAŞ/RİZE (DHA)
02.05.2019 - 11:36, Son Güncelleme:

Kalp masajı ve suni teneffüsle köpeği hayata döndürmüştü... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak Külliye'de ağırlandı

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Kalp masajı ve suni teneffüsle köpeği hayata döndürmüştü... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak Külliye'de ağırlandı

Rize'de yemek yediği sırada fenalaşan köpeği kalp masajı ve suni teneffüsüyle hayata döndürdüğü anlara ait görüntüleri sosyal medyada beğeni rekoru kırıp 'kahraman' ilan edilen Ömer Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde verilen yemekte ağırlandı.

Merkeze bağlı Kendirli beldesinde Mart ayında esnaf Yakup Gör, yemek verdiği köpeğin bir süre sonra hareketsiz kaldığını fark etmesi üzerine endişeli anlar yaşandı. Gör, yerde hareketsiz duran ve nefes almakta güçlük çeken köpek için o sırada yoldan geçen Ömer Yılmaz'dan yardım istedi.

Yılmaz, boğazına takılan lokma sonucu nefes alamayan köpeği, kalp masajı ve suni teneffüs yaparak, hayata döndürmeyi başardı. Yılmaz’ın çabaları sonucu köpek kendine geldi.

Kalp masajı ve suni teneffüsle köpeği hayata döndürmüştü... Cumhurbaşkanı Erdoğanın davetlisi olarak Külliyede ağırlandı

Sevimli köpeğin yaşama tutunması için Yılmaz'ın bu mücadelesi de çevredekilerce cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntüler, paylaşıldığı sosyal medyada büyük beğeni toplarken, binlerce hayvan sever takipçi de verdiği mücadele nedeniyle Ömer Yılmaz'ı kahraman ilan etti.

Kalp masajı ve suni teneffüsle köpeği hayata döndürmüştü... Cumhurbaşkanı Erdoğanın davetlisi olarak Külliyede ağırlandı

YILMAZ KÜLLİYE'DE AĞIRLANDI

Köpeği kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndüren Ömer Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak Ankara’ya gitti. Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında çeşitli meslek dallarına mensup işçilere verilen yemekte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuğu oldu.

Kalp masajı ve suni teneffüsle köpeği hayata döndürmüştü... Cumhurbaşkanı Erdoğanın davetlisi olarak Külliyede ağırlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında masadaki yerini alan Yılmaz, yaklaşık 1,5 saat süren programda Erdoğan ile sohbet etme imkânı da buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan olayı ve köpeğe müdahalesini anlatan Yılmaz’ı tebrik etti.

Kalp masajı ve suni teneffüsle köpeği hayata döndürmüştü... Cumhurbaşkanı Erdoğanın davetlisi olarak Külliyede ağırlandı

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