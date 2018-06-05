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    Kalp krizi geçiren doktoru başhekim kurtardı

    İHA
    05.06.2018 - 23:09 | Son Güncelleme:

    ŞANLIURFA’da Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Gastroenteroloji Ana Bilim Dalından Prof. Dr. Necati Yenice, hastanede kalp krizi geçirdi.

    Yenice'ye Kardiyoloji Uzmanı Başhekim Doç. Dr. M. Emre Erkuş anında müdahale ederek hayata döndürdü. Erkuş yaşananları şöyle anlattı: “Hocamız asansöre bindiği sırada kalp krizi geçirdi. Mavi kod denen bir sistemle hemen harekete geçtik. 3 dakika yetişme süresi gereken yere ilk dakikada yetiştim. Direkt kalp masajına başladık.

    Suni teneffüs yaptık. 2 dakikada kendine gelmeye başladı ve hemen acil servise alındı ve süratle canlandırma işlemine devam edildi. Yaklaşık yarım saat gibi bir süre canlandırma işleminden sonra anjiyo yaptık. Hocamızın bir damarının yüzde 100 tıkalı olduğunu tespit ettik, müdahaleyle açtık.” Kalp krizi geçiren Prof. Dr. Yenice'yi hastane başhekimi ile ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, Yenice'ye geçmiş olsun dileklerini iletti. 

    Etiketler: Şanlıurfa , gazetehaberleri
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