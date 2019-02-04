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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yusuf ÇINAR- Serkan BARIŞ/DHA
04.02.2019 - 14:48, Son Güncelleme:

Kalp krizi geçirdi! Polisler ölümden döndü...

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Kalp krizi geçirdi! Polisler ölümden döndü...

ÇORUM'da uygulama yapan trafik polisleri, seyir halindeyken kalp krizi geçiren Elvan Ölçer'in (50) kullandığı otomobilin altında kalmaktan son anda kaçarak kurtuldu. Araçta bulunan arkadaşının direksiyonu kırıp el frenini çekmesiyle, park halindeki bir başka otomobile çarparak duran sürücü Ölçer, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Elvan Ölçer, idaresindeki 06 ADR 421 plakalı otomobilde seyir halindeyken aninden fenalaştı. Kalp krizi geçiren ve direksiyon hakimiyetini yitiren Ölçer'in kullandığı otomobil, yolda polis uygulama noktasına yöneldi. Kontrolden çıkan otomobilin kendilerine doğru geldiğini gören trafik polisleri, bulundukları uygulama noktasını terk ederek kaçtı. Araçta bulunan arkadaşının direksiyonu kırıp el frenini çektiği otomobil, park halindeki bir başka otomobile çarparak durabildi. Uygulama noktasında bulunan polisler de kontrolden çıkan otomobilinin altında kalmaktan ise son anda kurtuldu.

KAZAYI GÖREN KOŞTU

Kaza sonrası çevrede bulunanlar, araç içerisindekilerin yardımına koştu. Vatandaşlar, araçtan çıkarıp yere yatırdığı sürücüye kalp masajı yaptı ve 112 Acil Servis ekiplerine haber vererek yardım istedi. Bu sırada yoldan geçen polis memuru Ayşe Çalışkan da, yerde yatan sürücüye gelişigüzel müdahale etmeye çalışan kalabalığı uzaklaştırarak, uyarılarda bulundu. Ölçer, bölgeye gelen sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Arkadaşının hafif şekilde yaralandığı kazada tedaviye alınan Ölçer'in, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 

Kalp krizi geçirdi Polisler ölümden döndü...

'SON ANDA KURTULMUŞLAR'

Kazaya tanık olan polis memuru Ayşe Çalışkan, meslektaşlarının kazadan son anda kurtulduğunu anlattı ve şunları söyledi:

"Göreve giderken kazayı görüp durduk. Polis arkadaşlarımız, otomobilin çarpmasından son anda kurtulmuşlar. Hemen toplanan kalabalığı dağıttım ve daha önce  ilk yardım dersi gördüğüm için orada bulunanlara ne yapmaları gerektiğini söyledim. Gerekli müdahalede sonrası sağlık ekipleri gelince de onlara hastayı teslim ettik. Her önüne gelen  müdahale ederse kişinin sağlığı da riske girebilir." 

 

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Son 24 saatte ne oldu? (04.02.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar...
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