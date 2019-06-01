Kalp hastası 3 gündür kayıp... Ekipler seferber oldu
Bursa'nın Karacabey ilçesinde yaşayan Şerif Yılmaz’dan (46), 3 gündür haber alınamıyor.
Şerif Yılmaz, rahatsızlanan oğlu Abdullah Yılmaz’ı 3 gün önce tedavi ettirmek amacıyla Karacabey Devlet Hastanesi’ne götürdü. Abdullah Yılmaz hastaneye yatırıldı. Bunun üzerine Şerif Yılmaz köyüne geri dönerek bir süre kahvehanede oturdu. Ardından eve gideceğini söyleyerek ayrılan Yılmaz’dan bir daha haber alınamadı.
Kalp hastası olduğu öğrenilen Şerif Yılmaz'ın eve gitmemesi üzerine yakınları durumu Jandarma ekiplerine bildirdi.
ARAMA KURTARMA EKİPLERİ SEFERBER OLDU
Ailesine yarım saatlik işi olduğunu söyleyerek çıktığı öğrenilen Yılmaz için Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, NAK (Nilüfer Arama Kurtarma), ANDA Arama Kurtarma, AKUT Arama Kurtarma ve BAKUT (Bursa Arama Kurtarma) ekipleri çalışmalarını ortak sürdürüyor. Yılmaz'ın son olarak oturduğu Sazlıca köyünde görüldüğü öğrenildi. Ekipler çalışmalarını gelen istihbaratlar ve son bulgulara göre yoğunlaştırdı.
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