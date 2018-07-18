Kalp-Akciğer Nakli nedir,tedavisi için neler yapılmalıdır?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKalp-Akciğer Nakli nedir,tedavisi için neler yapılmalıdır?
GeriGündem Kalp-Akciğer Nakli nedir,tedavisi için neler yapılmalıdır?
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
18.07.2018 - 14:44, Son Güncelleme:

Kalp-Akciğer Nakli nedir,tedavisi için neler yapılmalıdır?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kalp-Akciğer Nakli nedir,tedavisi için neler yapılmalıdır?

Medikal tedavisi mümkün olmayan hastalıklar nedeniyle görev yapamayacak derecede hasar gören organların yerine, canlı veya ölüden alınan yeni, sağlam organın konularak hastanın tedavi edilmesine organ nakli denilmektedir. Kalp nakli, yeterli fonksiyon gösteremeyen hasta kalbin sağlıklı bir insan kalbi ile değiştirilmesi işlemidir.

Akciğer nakli ise; ilerlemiş son dönem kronik akciğer hastalıklarına sahip ve hastalığı dolayısıyla oksijen kullanmak mecburiyetinde olan, temel ihtiyaçlarını karşılamada bile zorluk çeken, yürüyemeyen ve yaşam kalitesi çok düşük hastalarda uygulanan bir yöntemdir.

Şikayetleri: Nefes darlığı, oksijene bağımlı olma, ileri derecede efor dispnesi (harekete bağlı solunum sıkıntısı), kronik öksürük ve balgam çıkartma.

Bulguları: Vücutta bulunan her organ çalışması için oksijen açısından zengin kana ihtiyaç duyar. Hücreler oksijeni kullandıktan sonra karbondioksit üretirler ve bunun vücuttan atılması gerekir. Kalp vücuttaki kirli kanı akciğerlere pompalar, akciğerler ise vücut için gereken oksijen ihtiyacını karşılayarak karbondioksitin vücuttan atılmasını sağlarlar. Nefes alındığı zaman oksijen vücuda girer ve karbondioksit dışarı çıkar. Eğer akciğerler sağlam değilse sık nefes alma, çabuk yorulma gibi şikâyetler olur. Hasta akciğerler, hücreler için gerekli oksijeni sağlamakta yetersiz kalır. Hücreler daha fazla ve hızlı nefes almamız için sinyal yollarlar. Artan nefes darlığı yaşam kalitesini bozar. Hastalığın ilerleyen safhalarında hastaların tüm hareketleri kısıtlanır, yatağa ve oksijen tüpüne bağımlı hale gelirler. Aynı şekilde kalp iyi çalışmazsa kanı tüm vücuda pompalayamaz ve kan dokularda birikerek ödeme sebep olur. Bu ödem akciğerlerde olursa solunum yetmezliği şeklinde belirti verirken kol, bacaklarda şişlik şeklinde kendini gösterir. Oksijen ve diğer tedavilerin yetmediği durumlarda kalp ve akciğer nakli gerekli olabilir.

Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır:Kalp-akciğer nakli genellikle uzun yıllar tedavi gören hastalıklarının son evresinde olan transplantasyondan (nakil) başka çaresi olmayan hasta grubuna uygulanır. Tanı için fizik muayene ve detaylı bir özgeçmiş sonrasında (özellikle kisttik fibrozis gibi genetik geçişli hastalıklarda aile hikayesi önemlidir), akciğer grafisi, (iyi yorumlanan basit bir akciğer grafisi silikozis gibi nakil adayı olabilecek hastalarda yol gösterici olabilir), kalp elektrografisi, hemogram, biyokimyasal tetkikler, ekokardiografi, bilgisayarlı tomografi konjenital hastalıklarda gebelik esnasında yapılan ultrasonografi ve gen analizleri yapılmaktadır.

Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır?

Son dönem kalp ve akciğer yetmezliği gelişen hastalarda nakil olmazsa hastalar kaybedilebilir. Ülkemizde son yıllarda deneyimli merkezlerde kalp ve akciğer nakilleri başarılı bir şekilde yapılmaktadır. Kalp akciğer nakli için ameliyat esnasında dolaşımı sağlayacak olan kalp akciğer pompasına bağlanır. Akciğer ve kalp çıkartıldıktan sonra verici akciğerleri ve kalbi uygun bağlantılar (anastomozlar) ile alıcıya nakledilir. Hasta daha sonra yoğun bakıma çıkartılıp takipleri sonrasında servise alınır. Ortalama 1-3 hafta hastanede kalış süresinin ardından taburcu edilir.

Tedavisi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

Nakil sonrası hastalara yeni takılan akciğer veya kalbin vücut tarafından reddedilmesi en korkulan komplikasyondur. Bu durumun engellenebilmesi için bağışıklık sitemini baskılayan bir takım (imnunsüpresif) ilaçlar verilir. Verilen bu ilaçlar savunma sistemlerini baskıladığı için hastalarda enfeksiyona yatkınlık artar. Bunun için hastalar hijyenlerine dikkat etmelidir. Kullanılan ilaçların dozları yakından takip edilmesi gerektiği için doktorun önerdiği periyodlarda poliklinik kontrolleri düzenli olarak yapılmalıdır.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Kalp-Akciğer Nakli nedir,tedavisi için neler yapılmalıdır?

Eklem gevşekliği nedir? Eklem gevşekliği nasıl anlaşılır?

Ünlü yazarın eşi hayatını kaybetti... İşte kendi kaleminden ölüm ilanı!

Mahkemede çarpıcı ifadeler: Koltukların üzerinde 'Türkler oturamaz' yazıyordu