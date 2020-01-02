Kalın: Türkiye sahada ve masada güçlü olmaya devam edecek

Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"TBMM'de kabul edilen Libya tezkeresi, Libya'da barış ve istikrarı temin etmek ve ülkemizin Kuzey Afrika ve Akdeniz'deki menfaatlerini korumak için atılmış önemli bir adımdır. Türkiye sahada ve masada güçlü olmaya devam edecektir."