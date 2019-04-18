Kaliforniyum nedir?
Dünyanın en pahalı maddelerinden biri olan ve altın aramada da kullanılan kaliforniyum, basında yer alan haberlerin ardından araştırma konusu oluyor. Doğada bulunmayan bu madde, nükleer araştırmalarda fisyon parçacıkları kaynağı olarak da kullanılıyor. Peki, Kaliforniyum nedir?
Piyasada 1 gramının 4 milyon dolar olduğu tahmin edilen kaliforniyum, dünyada en pahalı ikinci madde olarak biliniyor. Bu değerli madde, nötron kaynağı olarak petrol kuyularında nem ölçüm aygıtlarında ve altın ya da gümüş araştırma çalışmalarında da kullanılıyor. İşte, kaliforniyum hakkında tüm detaylar...
KALİFORNİYUM NEDİR?
Kaliforniyum maddesi, 98 atom numarasına ve Cf sembolüne sahip radyoaktif metalik bir kimyasal elementtir. 1950 yılının Şubat ayında ilk kez Kaliforniya Üniversitesi'ndeki laboratuvarda küriyumun alfa parçacıkları (helyum iyonları) ile bombardıman edilmesiyle üretilmiştir.
Normal basınç altında biri 900 santigrat derecenin üstünde ve diğeri 900 santigrat derecenin altında olmak üzere iki farklı kristal yapıda bulunan kaliforniyum maddesi, oda sıcaklığında hava ile temas ettiğinde yavaşça matlaşmaktadır.
Periyodik tabloda aktinitler serisinde bulunan kaliforniyum, yeryüzünde bilindiği kadarıyla doğal bir şekilde elde edilememektedir. Fakat çeşitli nükleosentezlerin meydana gelmesi nedeniyle uranyum cevherlerinde birkaç dakikalığına da varlığını sürdürmektedir.
NE İŞE YARAR?
Kaliforniyum, nükleer araştırmalarda fisyon parçacıkları kaynağı olarak kullanılmaktadır. Ayrıca nötron kaynağı olarak, petrol kuyularında nem ölçüm aygıtlarında ve altın ya da gümüş araştırma çalışmalarında da kullanılan bir elementtir.
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