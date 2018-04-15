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    Kalıcı barış için daha fazlasına ihtiyaç var

    AA
    15.04.2018 - 01:11 | Son Güncelleme:

    AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Hakkı Başar Spor Salonu'nda yapılan AK Parti Esenler 6. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Suriye’ye yönelik operasyonu değerlendiren Yıldırım, şöyle konuştu:

    7 YILDIR İNSANLAR KATLEDİLİYOR
    "Birdenbire dünyanın vicdanı olarak kendilerini gören ülkeler seslerini yükselttiler. Peki 7 yıldır Suriye’de insanlar katlediliyor, vahşet devam ediyor, sadece kimyasal silah kullanıldığı zaman mı insanlığınız aklınıza geliyor? Bugüne kadar neredeydiniz? Tabii ki ne kimyasal silahla ne de normal bir silahla hiçbir insan hayatına kastetmeyi bizim inancımız da bizim hukukumuz da asla kabul etmez. Ancak, Suriye’de çözüm isteyenlerin göstermelik vicdan istismarıyla değil, gerçekten sorumluluk alarak bu vahşetin sona erdirilmesi için daha çok çalışmaları gerekiyor. Sahada rekabet etmek, ülkedeki sorunları çözmez, masumların, sivillerin yaşamasına katkı sağlamaz.

    OLUMLU BİR ADIM GÖRÜYORUZ
    Tabii bunu olumlu bir adım olarak görüyoruz. Ancak kalıcı barış için daha fazlasına ihtiyaç var. Türkiye, bilinmelidir ki iç meseleleri kadar, bölgedeki bütün sorunlara hakimdir, gereken adımları atmaktadır. Bir insanlık suçuna maruz kalarak kimyasal, biyolojik, normal silahlarla can veren onlarca masumun hakkını korumaya Türkiye olarak devam edeceğiz. Bölgesel barışın, aklın, sağduyunun yanında olmaya devam edeceğiz.” 

    Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım , gazetehaberleri , gündem
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