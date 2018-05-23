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    'Kalıbının adamı değilsin' dedi tazminatsız kovuldu

    Hürriyet Haber
    23.05.2018 - 07:54 | Son Güncelleme:

    İşyerinde çıkan tartışma sırasında mesai arkadaşına "Kalıbının adamı değilsin" dediği için tazminatsız işten atılan çalışana Yargıtay'dan kötü haber geldi.

    Mesai arkadaşına yaptığı çıkışla tazminatsız işten atılan işçi soluğu mahkemede almıştı. Yerel mahkemenin, 'Kıdem ve ihbar tazminatlarını almasına' hükmettiği dosya Yargıtay'a gitti.

    Yargıtay 22. Hukuk Dairesi'nde görülen davada yerel mahkemenin verdiği kararın aksine "Kalıbının adamı değilsin" şeklindeki sözler, hakaret sayıldı. Daire, "Şeref ve haysiyete yönelik bir saldırı var. Mesai arkadaşına sataşmak, düşünceyi açıklama özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez" diyerek yerel mahkemenin verdiği kararı bozdu.

    Böylece Yargıtay A. adlı işçinin işveren tarafından tazminatsız kovulmasını haklı buldu.

    Yargıtay 22. Hukuk Dairesi'nin kararında "Davacı işçinin işverenin bir başka işçisine sataşması nedeni ile iş akdinin haklı sebeple feshedilip edilmediği noktasında taraflar arasında uyuşmazlık söz konusudur.

    4857 sayılı kanuna göre işçinin işverene veya ailesine karşı şeref ve namusuna dokunacak sözler söylemesi, davranışlarda bulunması ya da işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması veya işçinin işverene veya aile üyelerinden birine sataşması haklı fesih nedeni olarak sayılmıştır" denildi. (Sabah)

     

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    Etiketler: tazminat , tazminat davası , gündem
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