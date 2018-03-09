Kalfalık belgesi nedir? Kalfalık belgesi nasıl alınır?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, gerekli şartları taşıması halinde başvuru yapan kişilere verilen kalfalık belgesi, özellikle belli meslek gruplarına mensup kişiler tarafından merak edilen ve araştırılan konuların başında geliyor. Kalfalık belgesini almaya hak kazanmak için belirlenen şartları yerine getirmek gerekiyor aksi takdirde başvuru yapılsa bile belge verilmiyor. Peki kimler kalfalık belgesi alabilir? Kalfalık belgesi almak için şartlar neler? Kalfalık belgesi nereden alınır? İşte, kalfalık belgesi hakkında merak edilen tüm detaylar.

KALFALIK BELGESİ NASIL ALINIR?

İstediğiniz meslek dalında ustalık veya usta öğreticilik belgesi sahibi birinin yanında çalışmaktaysanız, yine bu meslek dalı ile ilgili eğitim süresi ne kadar ise o süre zarfında merkezdeki eğitime katılım yaparak, belirlenen tarihler arasındaki kalfalık sınavına girip kalfalık belgesi alabilmektesiniz.

Kalfalık belgesi almak için bir başka yol ise; denklik yolu ile alınmasıdır. Bunun için 1998 yılından önce bir meslek dalında çalışmaktaysanız ve bu tarihten sonra başvuru tarihinize kadar geçen süre zarfından SGK primleriniz düzenli olarak yatırılmış ise, 18 yaşınızdan sonra yatırılan primler sayılarak oluşturulan prim günümüze göre kalfalık belgesi almaya hak kazanmışsanız, kalfalık belgesi alabilirsiniz.

KALFALIK BELGESİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

Başvuru formu

Nüfus cüzdanı aslı ve örneği

Öğrenim belgesi aslı ve örneği

Dört adet vesikalık fotoğraf

Sağlık ve fiziki durumunun mesleğinin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olduğunu gösteren bir doktor raporu

KALFALIK SINAVLARI NASIL YAPILIR?

Kalfalık sınavları uygulamalı ve teorik sınav olarak iki aşamalı olarak yapılabilir. Kalfalık sınavları Mesleki Eğitim Merkez'lerinde aynı anda yapılır. Sınav soruları çok kolay olmayıp bilgi ölçmeye yönelik hazırlanır. Meslek liselerinde o alanla ilgili görülen tüm mesleki derslerin aynılarından sınav olursunuz ve hepsinden başarılı olmak zorundasınız.