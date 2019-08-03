Kaletepe’yi temizledi ilk sıradan terfi aldı
Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) terfi, temdit ve emekliliğin görüşüldüğü yaz dönemi Yüksek Askeri Şûra’da (YAŞ) terfi alan isimler arasında FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimine karşı mücadele eden ve bu terör örgütünün mağdur ettiği komutanlar da bulunuyor.
31 AY CEZAEVİNDE YATMIŞTI
Hakkâri Çukurca’da 2016 yılında ilk defa girilen Kaletepe Üs Bölgesi’nden emrindeki askerleriyle birlikte PKK’yı temizleyen Tuğgeneral Bahtiyar Ersay, Kara Kuvvetleri’nde ilk sıradan tümgeneralliğe terfi etti. Bölgede 11 şehidin verildiği operasyonlarda 200’den fazla PKK’lının etkisiz hale getirilmesinde önemli rol oynayan, Kaletepe Dağbaşı’nda emrindeki askerlerle bayram namazı kılmasıyla gündeme gelen Tuğgeneral Ersay, FETÖ’nün Balyoz kumpasında 31 ay cezaevinde kalmıştı. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra toplanan YAŞ’ta tuğgeneralliğe terfi ettirilen Ersay, darbe girişiminden iki hafta sonra 4 Ağustos’ta da Hakkâri-Çukurca 2’nci Hudut Tugay Komutanı olarak göreve başlamıştı.
Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda tümgenerallikten korgeneralliğe terfi eden tek isim olan İrfan Özsert de 15 Temmuz darbe girişimi sırasında geçici görevle bulunduğu Adana İncirlik Üssü’nde darbecilere karşı kahramanca mücadele etmişti. FETÖ’nün bir başka kumpası olan Askeri Casusluk Davası’nda 3 yıl hapis yatan Deniz Kuvvetleri Harekât Başkanı Tuğamiral Yankı Bağcıoğlu da YAŞ’ta terfi alarak tümamiralliğe yükseldi.
Hava Kuvvetleri’nde de 15 Temmuz darbe girişiminden sonra sivil hayatlarından kuvvete geri dönerek albay rütbesiyle görev yapan pilotlardan tuğgeneralliğe yükselenler olduğu bildirildi.
YUVAYA DÖNÜŞTEN GENERALLİĞE
YAŞ’ta terfi eden isimler arasında Hava Harp Okulu Komutanı Tuğgeneral Erdoğan Gür, 10’uncu Tanker Üs Komutanı Tuğgeneral İsmail Günaydın da yer aldı. Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekâtları Birleştirilmiş Hava Harekât Merkezi Komutanlığı yapan Tuğgeneral İsmail Üner de terfi eden bir diğer isim oldu. Hava Kuvvetleri Karargâhı’ndaki önemli isimler arasında yer alan İstihbarat Başkanı Tuğgeneral Ali Serin de 30 Ağustos itibarıyla bir üst rütbeye yükseltildi. FETÖ üyelerinin baskıları sonucu görevlerini bırakmak zorunda kalan ve darbe girişiminin ardından ‘yuvaya dönüş’ kapsamında üniformalarına tekrar kavuşan Albay Aziz Adalı, Albay Gökhan Ergün ve Albay Gürel Erusta da tuğgeneral oldu. Terfi edenler arasında FETÖ’nün kumpas davalarında yargılanan bazı isimler de yer aldı. Bu isimlerin arasında kurmay albaylar Özgür Özcan Altunbulak, Mehmet Emre Sezenler, Erhan Aydın, Rafet Oktar ve Refik Levent Tezcan da var. Kara Kuvvetleri’nde terörle mücadelede önemli görevler üstlenen komandolardan terfi alanların çoğunlukta olması dikkat çekti.
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