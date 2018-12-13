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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)
13.12.2018 - 11:15, Son Güncelleme:

Kalede bulundu... Ziyaretçi sayısı 1 milyona ulaştı

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Ordu'da, 2 bin 300 yıllık Kurul Kalesi'nde son 2 yıldır sürdürülen arkeolojik kazıda 2 bin yıllık Ana Tanrıça Kibele Heykeli, Dionysos ile Tanrı Pan figürü bulundu. Türkiye'den ve dünyanın değişik kentlerinden son 2 yılda Ordu'ya gelen yaklaşık 1 milyon kişi, kaleyi ziyaret etti. Kalenin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınmasıyla ilgili çalışmalar da başlatıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, kalede bulunan eserlerin Ordu'ya yapılacak Arkeoloji Müzesi'nde sergileneceğini açıkladı.

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Altınordu ilçesine bağlı Bayadı Mahallesi sınırları içinde yer alan 6'ncı Mithridates dönemine ait 2 bin 300 yıllık Kurul Kalesi'nde, ilk kazı çalışmalarına 2010 yılında başlandı. Doğu Karadeniz Bölgesi'nin ilk bilimsel arkeolojik kazı çalışmaları kapsamında 2 yıl önce de Ordu Müze Müdürlüğü öncülüğünde, Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yücel Şenyurt'un da aralarında yer olduğu, 25'i arkeolog 40 kişilik ekiple çalışmalara devam edildi. Kazılarda, 2 bin 100 yıllık Ana Tanrıça Kibele Heykeli ile 3 büyük heykel ve yaklaşık 2 bin parça tarihi eser bulundu. 

1'inci derece arkeolojik sit alanı olan kaledeki kazılarda ayrıca yaklaşık 300 basamaklı merdiven ile milattan önceki dönemlere ait olduğu değerlendirilen pişmiş topraktan çatı kiremitleri ve duvar örgüsü seramik parçalarına ulaşıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 yılda sağlanan 1 milyon 577 bin lira destekle kazı çalışmaları yürütüldü. Bu yıl son verilen çalışmaların gelecek sene de sürdürüleceği belirtildi.

UNESCO'YA BAŞVURULDU

Kalenin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınmasıyla ilgili de çalışmalar başlatıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, kalede bulunan eserlerin Ordu'ya yapılacak Arkeoloji Müzesi'nde sergileneceğini belirtti. Arkeolojik kazılarda Kibele Heykeli'nin bulunmasının ardından 2 yıldır Kurul Kalesi'nin yoğun olarak ziyaret edildiğini kaydeden İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, "Kurul'da 2010 yılında arkeolojik araştırma kazısı başlattık.

Her yıl çalışmalar düzenli devam etti. Kalede Kibele Heykeli'ne ulaştık. Önemli arkeolojik eserlere sahip olduk. Bu yıl da 'Kibele'nin partneri' diye bildiğimiz iki eğlence tanrıçası bulduk. Kültür varlığı ve Ordu'nun tarihi adına önemli bulgulara ulaştık. Ordu, Kurul kalesi çalışmasıyla tarihini yeniden yazıyor. Bu eserleri bölgemizdeki en büyük müze olma özelliğine sahip, açacağımız müzemizde teşhir etmeyi planlıyoruz. Müze çalışmaları sürüyor" dedi.

Kurul'da bulunan Kibele Heykeli ile bölgenin yoğun olarak ziyaret edildiğine de dikkat çeken Toparlak, "Çalışmalara başladıktan sonra önemli ziyaretçi sayılarına ulaştık. Kale içinde yeni mimari özellikler, değerler bulduk. Bunlar bölgedeki insanların ilgisini uyandırdı. Kentte ziyaretçi sayısı bir anda hem yükseldi hem de Kurul'a gelen ziyaretçi yüksek oldu. Özellikle Kibele bulunduktan sonra 1 milyona yakın ziyaretçi Kurul Kalemizi ziyaret etmiş oldu" diye konuştu. 

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