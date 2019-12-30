Kaldırımda yürürlerken araba çarpmıştı... İki cana 290 bin lira

İSTANBUL Pendik Köprüsü’nde 18 Temmuz 2017’de meydana gelen kazada, iddiaya göre aşırı hız yapan müteahhit Dursun Hazır (64), Kurtköy yönünde ilerlerken direksiyon hâkimiyetini kaybederek önce yol kenarında hatalı park eden bir araca çarptı. Hızını alamayan araç daha sonra kaldırımda yürüyen Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu Tuğba Özdemir (21) ile Eskişehir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Tuğçe Özdemir’e (20) çarptı.

İki kardeş hayatını kaybetti. Anadolu 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Hazır’a iyi hal indirimiyle 5 yıl 10 ay hapis cezası verdi. 8 ay tutuklu kalan Hazır tahliye edildi. Dosya itiraz üzerine Yargıtay’a gönderildi.

Hayatını kaybeden kardeşlerin babası Yılmaz ve annesi Fatma Özdemir ise Anadolu 6’ncı Asliye Ticaret Mahkemesi’nde sanık hakkında maddi ve manevi tazminat davası açarak toplam 3 milyon lira tazminat talebinde bulundu. Mahkeme manevi tazminat talebi yönünden davayı kısmen kabul etti.

Kardeşler için baba Yılmaz Özdemir’e 100 bin, anne Fatma Özdemir’e 100 bin lira, kardeşi Hayrünnisa Nur Özdemir’e ise 90 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Karara tepki gösteren Yılmaz Özdemir “Acımız çok büyük. İki kızımı kaybettim. Küçük bir ceza aldı. Cezaevinde bile kalmadı. Sanığa ödül gibi tazminat cezası verildi. Adalete güvenim kalmadı” dedi.