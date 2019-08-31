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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nevra UÇKAÇ / İZMİR, (DHA)
31.08.2019 - 10:19, Son Güncelleme:

İzmir'de anne ve oğlunun dramı

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İzmir'de anne ve oğlunun dramı

İzmir'de uzun süredir sokakta yaşayan Seval Taşkın (64) ile şizofreni hastası oğlu Batuhan Sezgin (37), günlerini, kaldırıma serdikleri kartonun üzerinde geçiriyor. Hayırseverlerin desteğiyle gıda ihtiyaçlarını karşılayan anne ve oğlu, yetkililerden barınacak bir ev için destek istiyor.

İzmir'de, gelirleri olmadığı için sokakta yaşamak zorunda kalan anne Seval Taşkın ve oğlu Batuhan Sezgin, çaresizlik içinde yardım bekliyor. Bornova ilçesindeki bir sokakta kaldırımın üzerinde oturan anne oğul, çevre sakinlerinin yardımlarıyla hayatını sürdürüyor.

Eşiyle, oğlu henüz 40 günlükken ayrıldığını anlatan Seval Taşkın bir daha kendisinden haber alamadıklarını belirterek, büyük bir yaşam mücadelesi verdiklerini söyledi. Birlikte yaşadıkları, oto galericisi olan babasının da 7 yıl önce felç kaldığını bu nedenle de işini yapamaz hale geldiğini anlatan Taşkın, "Borçlarımızı ödeyebilmek için Güzelyalı'daki evimizi sattık. Babam bir yıl içinde öldü, annem alzheimer hastası oldu. Özel bir anaokulunda çalışıyordum, bırakmak zorunda kaldım. Annemi huzurevine yatırdık. Oğlumu rehabilitasyon merkezine aldılar. Devlet 2003 yılından itibaren özürlü maaşı bağlamıştı.

Rehabilitasyon merkezine gidince maaşı kesildi" dedi. Hiçbir gelirleri olmadığı için evsiz kaldıklarını kaydeden Taşkın, 2017 yılından bu yana sokakta olduklarını belirtti. Bir süre önce Karabağlar Kaymakamlığı tarafından bir eve yerleştirildiklerini dile getiren Taşkın, ev sahibi ile yaşanan anlaşmazlık nedeniyle 3 ay sonra evi boşaltmak zorunda kaldıklarını ifade etti. Yaklaşık 20 gündür yine sokakta olduklarını anlatan Taşkın şöyle konuştu:

"Sokaklarda kalıyoruz. Bir yer bulursak barınacağız. Bulursak yiyoruz, bulamazsak yemiyoruz. Yetkilerden yardım istiyoruz. Çok zor durumdayız. 65 yaşında yaşlılık maaşı bağlanıyormuş, daha sonra ona başvuracağım. Tek talebim oturacak bir ev. Geçen kış da sokaktaydık bu kışı da sokakta geçirmek istemiyoruz."

'ELİMİZDEN FAZLASI GELMİYOR'

Çevre sakinlerinden Erol Özkan da şunları söyledi:

"Ben yakınlardaki bir fabrikada çalışıyorum. Her gün işe gidip gelirken onları görüyorum. Elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum. Her öğlen bir şeyler vermek istiyoruz. Ama sadece yemekle olmaz. Elimizden daha fazlası gelmiyor. Onlara kalacak bir yer verilsin."

KIZILAY EV ARAYIŞINA GİRDİ

Türk Kızılayı İzmir Şube Başkanı Kerem Baykalmış da ailenin durumundan haberdar olduklarını söyleyerek, gıda kartı yardımında bulunduklarını açıkladı. Elbise yardımı da yaptıklarını anlatan Baykalmış, en kısa sürede bir ev temin etmeyi planladıklarını söyleyerek, 3 ayı peşin olmak üzere 1 yıllığına kiranın Kızılay tarafından karşılanacağını kaydetti.

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