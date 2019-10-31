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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Muammer İRTEM- Semih ŞAHİN/MUDANYA (Bursa) (DHA)
31.10.2019 - 15:26, Son Güncelleme:

Kaldırımda servis minibüsü çarpan liseli İskender toprağa verildi

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Bursa'da dün kaldırımda yürürken servis minibüsünün çarptığı lise öğrencisi İskender Şimşek (15) toprağa verildi. Cenazede Şimşek'in tabutunun üzerine futbol oynadığı kulübün forması konurken, annesinin feryatları ise yürekleri dağladı.

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  • Kaldırımda servis minibüsü çarpan liseli İskender Şimşek toprağa verildi
  • Kaldırımda servis minibüsü çarpan liseli İskender Şimşek toprağa verildi
  • Kaldırımda servis minibüsü çarpan liseli İskender Şimşek toprağa verildi
  • Kaldırımda servis minibüsü çarpan liseli İskender Şimşek toprağa verildi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza, dün Mudanya ilçesi Bademli Eski Mudanya Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Akkökoğlu yönetimindeki 16 S 1781 plakalı öğrenci servis minibüsü, kontrolden çıkıp kaldırımda yürüyen lise öğrencileri İskender Şimşek ile iki arkadaşına çarptı. Kazada Şimşek ve arkadaşları yaralandı. Yaralı öğrenciler, çağrılan ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan öğrencilerden İskender Şimşek, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

KULÜBÜNÜN FORMASI TABUTUNA KOYULDU

Otopsi işlemlerinin ardından bugün ailesi tarafından teslim alınan İskender Şimşek'in cenazesi, Güzelyalı Merkez Camii'ne getirildi. Cenazeye Şimşek’in ailesi, okuldan ve futbol takımından arkadaşları ve çok sayıda kişi katıldı. Cami avlusunda Şimşek’in arkadaşları gözyaşlarına hakim olamazken, daha önce eşinden boşanan annesi Burcu Irmak’ın feryatları yürekleri dağladı. Şimşek’in tabutunun üzerine futbol oynadığı Altınşehir Gençlik Spor’un forması konuldu. Şimşek’in cenazesi öğle vakti kılınan namazın ardından Mudanya ilçesinde bulunan Güzelyalı Eski Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaldırımda servis minibüsü çarpan liseli İskender toprağa verildi
SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kaza sonrası gözaltına alınan servis şoförü Mehmet Akkökoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Akkökoğlu, 'taksirle adam öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu arada kazada yaralanan diğer iki öğrencinin tedavilerinin ardından taburcu edildiği bildirildi.

Kaldırımda servis minibüsü çarpan liseli İskender toprağa verildi

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