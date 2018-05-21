Kaldırımda ezdi 8 ayda çıktı

Pendik Köprüsü’nde 18 Temmuz 2017 yılında meydana gelen kazada, iddiaya göre aşırı hız yapan müteahhit Dursun Hazır’ın (42) kullandığı otomobilin tekerleği kaldırıma çarpınca kontrolden çıktı. Otomobil önce yol kenarında hatalı park eden Ahmet Oymaağaç’ın aracına çarptı. Daha sonra kaldırımda yürüyen Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu Tuğba Özdemir (21) ile Eskişehir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Tuğçe Özdemir’e (20) çarptı. Kazada ağır yaralanan Tuğba Özdemir olay yerinde hayatını kaybetti. Tuğçe Özdemir ise kaldırıldığı hastanede 21 gün sonra öldü. Kazanın ardından Dursun Hazır ile yol kenarına hatalı park yapan Ahmet Oymaağaç hakkında “taksirle ölüme neden olma” suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

ARKADAN BİR ARABA VURDU İDDİASI DA YALAN ÇIKTI

İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada ifade veren sanık Dursun Hazır, “Taşlıbayır’dan Pendik istikametine doğru giderken kırmızı ışıkta durdum. Hareket etmemle birlikte beyaz renkli bir araba bana sol arka taraftan vurdu, aracım hızlandı, direksiyon hâkimiyetini kaybettim. Sol tarafta bariyerlere vurdum. Bu aşamadan sonrasını hatırlamıyorum. 44 senelik şoförüm, bugüne kadar hiç kaza yapmadım” dedi.

Yapılan MOBESE kamera incelemelerinde Dursun Hazır’ın ifadesinde bahsettiği “beyaz renkli bir aracın vurduğu” iddialarına ilişkin bir kayıt bulunamadı. Hazırlanan ilk bilirkişi raporunda “Dursun Hazır asli kusurlu, sanık Ahmet Oymaağaç tali kusurlu, hayatını kaybeden Tuğba ve Tuğçe Özdemir kardeşler ise kusursuz” bulundu. Mahkeme, Hazır’a suç tarihinde asli ve tam kusurlu iki kişinin ölümüne sebebiyet verme eylemi nedeniyle 7 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme sanığa iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 5 yıl 10 aya indirdi. Kararın ardından 8 ay hapishanede tutuklu kalan Dursun Hazır tahliye edildi. Ahmet Oymaağaç hakkında ise suç unsuru bulunamadığı gerekçesiyle beraat kararı verildi.

Kazada ölen iki kızın babası Yılmaz Özdemir “Benim iki kızımı öldürdü. Ancak 5 yıl ceza aldı ve 8 ay hapiste kalıp tahliye edildi. Yüksek ceza alması için silahla mı öldürmesi gerekiyor” dedi.