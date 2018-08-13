Kalbinden rahatsızlandı, şehit oldu
AMASYA 15´inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı’nda iddiaya göre, 2 hafta önce vatani görevini yapmak üzere birliğine teslim olan er Tolga Dombaycı (20) önceki sabah kalbinden rahatsızlandı.
Dombaycı, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı. Tolga Dombaycı dün tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Şehidin cenazesi, memleketi Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine gönderildi.
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