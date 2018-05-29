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    Kalbinden bÄ±Ã§aklanan liseli Hasan Ã¶ldÃ¼

    ReÅŸat YÄ°ÄžÄ°Z/ DHA
    29.05.2018 - 17:19 | Son GÃ¼ncelleme:

    Batman'da, kavga ettiÄŸi Ã–.D. (17) tarafÄ±ndan kalbinden bÄ±Ã§aklanan lise Ã¶ÄŸrencisi Hasan KÄ±zÄ±lÃ§Ä±nar (18), kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Olay sonrasÄ±Â gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanÂ Ã–.D., Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklandÄ±.Â

    Olay, dÃ¼n akÅŸam saatlerinde,Â GercÃ¼ÅŸ ilÃ§esi KayapÄ±nar beldesi Ã§arÅŸÄ± merkezinde meydana geldi. Lise son sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencisi Hasan KÄ±zÄ±lÃ§Ä±nar ile Ã–.D. arasÄ±nda, henÃ¼z bilinmeyen nedenle tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. TartÄ±ÅŸma kÄ±sa sÃ¼rede bÃ¼yÃ¼yÃ¼p kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼rken,Â Ã–.D., yanÄ±ndaki bÄ±Ã§aÄŸÄ±Â KÄ±zÄ±lÃ§Ä±nar'Ä±n kalbine sapladÄ±. Kanlar iÃ§inde yere yÄ±ÄŸÄ±lanÂ KÄ±zÄ±lÃ§Ä±nar'Ä± gÃ¶renler, saÄŸlÄ±k ekibinden yardÄ±m istendi. Ä°hbarla gelen saÄŸlÄ±k gÃ¶revlileri, aÄŸÄ±r yaralÄ±Â KÄ±zÄ±lÃ§Ä±nar'Ä± ambulanslaÂ GercÃ¼ÅŸ Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rdÄ±.Â Hasan KÄ±zÄ±lÃ§Ä±nar, doktorlarÄ±n tÃ¼m mÃ¼dahalelerine raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±. Olay sonrasÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanÂ Ã–.D., iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi.Â Ã–.D., Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklandÄ±.Â 

    KayapÄ±nar Lisesi'nin baÅŸarÄ±lÄ± Ã¶ÄŸrencilerinden olduÄŸu belirtilenÂ Hasan KÄ±zÄ±lÃ§Ä±nar'Ä±n cenazesi, bugÃ¼n ailesi, yakÄ±nlarÄ± ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ± ileÂ KayapÄ±nar beldesinde gÃ¶zyaÅŸlarÄ±yla topraÄŸa verildi.Â 

    KayapÄ±nar Belde Belediye BaÅŸkanÄ± Ä°smail Koruyan, "Hasan, Ã¶rnek bir Ã¶ÄŸrenciydi. Okul dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸanan bu Ã¼zÃ¼cÃ¼ olay, bizi olduÄŸu gibi belde sakinleri ile sÄ±nÄ±f arkadaÅŸlarÄ±nÄ± sarstÄ±. BaÅŸarÄ±lÄ± Ã¶ÄŸrenci iÃ§in hem okulda hem de belde de 1 gÃ¼nlÃ¼k yas tutuldu" dedi.

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    Etiketler: liseli hasan , cinayet , batman , gÃ¼ndem
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