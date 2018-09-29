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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mesude ERŞAN
29.09.2018 - 01:41, Son Güncelleme:

Kalbin için söz ver

Mesude ERŞAN
Mesude ERŞAN
mersan@hurriyet.com.tr
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Mesude ERŞAN
Mesude ERŞAN
mersan@hurriyet.com.tr
Kalbin için söz ver

Bugün 29 Eylül Dünya Kalp Günü... Dünya Kalp Federasyonu’nun bu yılki sloganı ise ‘Kalbin için söz ver’. Türk Kardiyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Erol da uyardı: “Kalbiniz için sigarayı bırakma, sağlıklı beslenme, kilo verme ve spor yapma sözü verin.”

TANI ve tedavilerdeki tüm gelişmelere rağmen kalp ve damar hastalıkları hâlâ ölüm nedenleri arasında önde geliyor. Prof. Dr. Mustafa Kemal Erol ise 29 Eylül Dünya Kalp Günü’nde herkesten sevdiklerinden, yakınlarından kalp sağlığı için söz almalarını istedi. Erol, şunları söyledi:

‘9 RİSK FAKTÖRÜ VAR’

“Bu çaba, sevdiklerinizin erken ölümünü engelleyebilir. Sigara içen babanızdan, kilolu olan kardeşinizden, hareket etmeyen ve sağlıksız beslenen arkadaşınızdan bunları düzeltmesi için söz alarak kalp-damar sağlıklarını düzeltmeye katkıda bulunabilirsiniz. Kalp-damar hastalıkları büyük oranda önlenebilir hastalıklar. Dünya çapında yapılan bir çalışmanın sonuçlarına göre kalp-damar hastalığına neden olan 9 risk faktörü (kolesterol yüksekliği, sigara, diyabet, hipertansiyon, karın tipi şişmanlık, psiko-sosyal stres, kötü beslenme, fiziksel hareketsizlik ve alkol) ilk kalp krizi riskinin en az yüzde 90’ından sorumlu. Bu risk faktörlerinin tümü düzeltilebilir. Sigara içmeyerek, hareket ederek, kilo almayarak, iyi beslenme alışkanlıkları edinerek, stresten uzak durarak bunu önemli oranda başarabiliriz.”

‘OBEZİTE ŞAMPİYONUYUZ’

“Avrupa Kardiyoloji Derneği Kalp Damar Hastalıkları 2017 istatistiklerine göre, hipertansiyon sıklığı diğer ülkelerde kadınlarda erkeklere göre daha düşük oranda iken ülkemizde kadınlarda da erkekler kadar yüksek. Yüksek kolesterol düzeyi bakımından diğer ülkelere göre daha düşük orandayız. Ancak şeker hastalığı ve kan şekeri düzeyi yüksekliğinin en yüksek olduğu ülke yine biziz. Şişmanlık ölçütü olarak kullanılan vücut kitle endeksinde kadınlarımız Avrupa şampiyonu. Ülkemizde her 3 kadından 2’sinin obezite problemi var. Erkeklerimiz de yüksek ortalaması olan ülkeler arasında bulunuyor. Erkeklerimizin sigara içme oranı eskiye göre daha düşük ancak ideal düzeylerden çok uzak. Hâlâ yüzde 37-38 oranında sigara içiyor. Kadınlarımızda sevindirici olarak sigara içme oranı birçok Avrupa ülkesinin gerisinde. Alkol tüketimi açısından Makedonya’dan sonra en iyi durumdayız. Özetle diyabet, şişmanlık, sigara içme ve hareketsizlik gibi risk faktörlerinde karnemiz diğer ülkelere göre daha kötü.”

 

Mesude ERŞAN
Mesude ERŞAN
mersan@hurriyet.com.tr
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