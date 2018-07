Kalbi daha fazla dayanamadı! Yusuf'tan acı haber...

Gaziantep'te yaşayan Yusuf Çello, 2016 yılında soğuk algınlığı şikayetiyle gittiği hastanede uygulanan tüm tedavilere rağmen hastalığı geçmeyince bu kez kalp yetmezliği teşhisi konuldu. Gaziantep'ten İstanbul'daki Dr. Siyami Ersek Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisine başlandı.

Kalp nakli yapılması gerektiği belirtilen Çello, 2.5 yıldır kaldığı İstanbul'da umutla tedavi olabilmeyi ve kendisine uygun kalbin bulunmasını bekledi. Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan Çello, internet ortamında başlatılan kampanya ile tüm ülke genelinde tanındı. Kendisi için konserler düzenlenen Çello'yu, o dönemde Beşiktaş'ta oynayan ünlü oyuncu Cenk Tosun da ziyaret ederek destek vermişti.

Paylaşımları ile de fenomen olan 18 yaşındaki Yusuf Çello'nun kalbi, 2 yıl dayanabildi. Vefat eden Yusuf Çello'nun cenazesi, Gaziantep'teki Yeşilkent Camii'nde cuma namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından gözyaşı ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Yeşilkent'teki aile mezarlığına defnedilen Yusuf Çello'nun amcası Bekir Çello, "Yusuf, 2.5 senedir İstanbul'da hastanede tedavi gördü. Uygun kalp bulunmadığından son 2-3 aydır, Gaziantep'e ailesinin yanına gelmek istedi. 'Ölürsem, ailemin yanında öleyim' dedi. Yaşadığımız acıyı biz biliyoruz. Çok aktif bir çocuktu, sevilen bir çocuktu. Ünlü oyuncular da ziyaretine gelmişti, destek olmak amacıyla. Kalp bulunamadığından fazla yaşayamadı" diye konuştu.

'HAYATIMI ÖZLÜYORUM' DEMİŞTİ

Nakil sırasını beklediği hastanede Hürriyet'ten Mesude Erşan'a konuşan Çello, “Hastaneyle tanışalı bir yıl oldu. Acil sırasındayım. Beklemek çok zor. Acılarımız oluyor. Sabrediyoruz, şükrediyoruz halimize. Her an haber gelir diye bekleyiş içindeyiz. 4 duvar içinde, tek bir odada yaşamak kolay değil. Sıkılıyorum, eski hayatımı özlüyorum. Camdan izlediklerimin yerinde olmak istiyorum. Bir umutla, kalp gelir diye bekliyor ve nakilden sonrasının hayalini kuruyorum. Buradan çağrı yapıyorum. Lütfen organ bağışlayın. Bağışlanan her organ, filizlenen bir hayat demek” diye konuşmuştu.