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    Kakava şenlikleri ne zaman?

    Hürriyet Haber
    24.04.2018 - 11:32 | Son Güncelleme:

    Kakava şenlikleri, geleneksel at yarışları, dilek ağacı organizasyonu gibi birçok etkinliğin yanı sıra konserlerle dolu dolu geçecek. Edirne Belediyesi tarafından düzenlenen Kakava şenlikleri, yüz yıllardır süre geleneği yeni nesillerle buluşturacak. Peki, Kakava şenlikleri ne zaman ve saat kaçta başlayacak? İşte, şenliğe katılmak isteyenler için bazı detaylar

    Kakava şenlikleri, renkli görüntüleriyle 2018 yılında da katılımcılarına güzel dakikalar yaşatacak. Kakava ateşinin Edirne'nin dört bir yanında yakılmasıyla başlayacak olan etkinlikler toplam 2 gün sürecek. Konser, gösteri ve yarışmaların ön planda olacağı Kakava şenliklerinde farklı şehirlerden turlar aracılığıyla gelecek olan birçok turist de hazır bulunacak. Peki, Kakava şenlikleri ne zaman başlayacak? İşte, etkinliğe dair detaylı bilgiler

    KAKAVA ŞENLİKLERİ NE ZAMAN?

    Kakava şenlikleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da 5-6 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Kakava şenliklerinin 2018 etkinlik takvimi, Edirne Belediyesi tarafından henüz yayımlanmadı. Fikir vermesi açısından Edirne Belediyesi'nin geçtiğimiz yıl yayımladığı etkinlik takvimini inceleyebilirsiniz;

    Kakava şenlikleri ne zaman

    İlkbaharı karşılamak için yapılan eğlencelerden biri olan Kakava Şenlikleri ve Hıdrellez Kutlamaları her yıl Mayıs ayının 5. ve 6. günlerinde düzenlenmektedir. Ertesi gün bütün Türkiye’de kutlanan Hıdrellez çok ilginç bir şekilde de Edirne’de de yapılır. O gün herkes sabahın erken saatlerinde kalkıp nehir kenarına gider. Ellerinde su kaplarıyla yüzlerini yıkarlar. Genç kızlar gelinlik veya en yeni elbiselerini giyerek Sarayiçi’nde söğüt dallarıyla yürüyüş yaparlar. Bazıları şafak vaktinde günahlardan arınmak, zinde kalmak ve yılın bereketli, bolluk içinde geçmesi için nehrin sularında yüzerler. Koparılan söğüt dalları kapılara asılır. Akşamdan hazırlanan niyet çömleklerinin başlarına toplanıp maniler ve gerçekleşmesi dileğiyle niyetler söylenir.

    Etiketler: SeoHaber , NoMobil , gündem
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