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    Kakava şenlikleri için geri sayım başladı! Kakava ne demek?

    Hürriyet Haber
    01.05.2018 - 17:36 | Son Güncelleme:

    Baharın en renkli ve coşkulu karşılaması hiç kuşkusuz Kakava şenlikleriyle yapılıyor. Her yıl 5-6 Mayıs’ta düzenlenen Kakava Şenlikleri’nin ilk gününde bereketin artması, güzelliklerin paylaşılması için ateş yakılıyor ve pilav ikramı yapılıyor. Peki Kakava ne demek, nasıl ortaya çıktı?

    Kakava, Roman kültürüne ait bir gelenek. Kökenlerini Mısır ve Ön Asya'dan alan Kakava’nın tarihi trajik bir olaya dayanır. Çingene inanışlarına göre Kakava, Mısır ve Ön Asya kökenli bir inanç olarak kabul edilir. Eski Mısır'da Firavun'un Koptlar (Kıptîler) ile birlikte yaşayan bir halkın varlığından bahsedilir ki, bunlar Çingenelerdir. Firavun onlara zulmeder. Kaçmaya çalışan bu halkın peşine düşen Firavun'un askerleri sularda boğulup ölürler.

    Geride kalanlar ise kutlu bir kişinin tekrar gelip kendilerini kurtaracağına inanırlar. O gün 6 Mayıstır. O sabah Çingeneler akarsulara inerler ve çılgınca eğlenirler.
    Bu efsanede dikkati çeken husus tıpkı Musa'nın önderliğinde İbranilerin Kızıldenizi geçmesine birebir benziyor olmasıdır. Bu yöndeki en mantıklı açıklama Çingenlerin de onlarla birlikte bu yolculuğu yapmış olmasıdır. Tarihsel veriler Çingenelerin Dünyaya Mısırdan yayıldığını işaret etmektedir.

    KAKAVA VE HIDIRELLEZ FARKI

    Kakava’nın Hıdrellez’in Roman kültürüyle beslenerek küçük nüanslarla farklılaşan bir kutlamadır. Her ikisinde de uygulanan adet ve ritüeller birbiriyle pek çok benzerlik göstermektedir.

    Kakava geleneği XVI. yy. ile birlikte Trakya’da görülmeye başlanır. Bu dönemle birlikte Osmanlı’nın geri hizmetlerinde Romanların varlığına ihtiyaç duyulmaktadır. Romanların kendi içinden temsilen seçtikleri Çeribaşı’nın hizmetlerinin karşılığı olarak senede bir gün vergi toplaması için Hıdrellez günü seçilmiştir. Bu toplananlar ile Romanlar Osmanlı’ya gösterdikleri yararlılıkları sebebiyle ödüllendiriliyor, bunun yansıması olarak da bir kutlama gerçekleştiriyorlardı. Bunun adına ise bir arada yemek olup yemek içmek, fakir ve muhtaçların senede bir gün olsun layıkıyla doyurulması amacından yola çıkarak Kakava-Tencere Bayramı deniliyordu.

    Bazı sözlü anlatımlarda ise bu sözcüğün Romanlar’ın neşe dolu yaşayışlarına binaen “Kahkaha-Eğlence-Cümbüş Bayramı” anlamını karşılamak için kullanıldığı ifade edilmektedir.

    Günümüzde ise daha ziyade Edirne’de rastladığımız üzere; çeribaşı beraberindeki davul-zurna heyetiyle sokakları dolaşıp herkesi bu coşku dolu Kakava kutlamasına davet etmektedir. Günümüzde Edirne ve Kırklareli’nde, diğer Hıdrellez kutlamalarıyla bir arada anılan Kakava kutlamaları, Kırklareli’nin kent festivaline de adını vermiştir. “Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali…”

     

    Etiketler: kakava ne demek , Kakava şenlikleri , SeoHaber , NoMobil , gündem
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