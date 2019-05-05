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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.05.2019 - 15:34, Son Güncelleme:

Kakava nedir? Kakava şenliği kaç gün sürecek?

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Kakava nedir? Kakava şenliği kaç gün sürecek?

Edirne Belediyesi'nin düzenlediği Kakava Hıdırellez Şenlikleri, 5 Mayıs'ta, Sarayiçi'nde Kakava ateşinin yakılmasıyla başladı. Şenlik hazırlıklarının yapıldığı kentte Roman çeribaşı Hamdi Kopça, davul-zurnalı sokak turuyla vatandaşları şenliklere davet ediyor. Peki, Kakava şenliği kaç gün sürecek?

Dünyanın en neşeli insanları olarak bilinen Romanlar, günler öncesinden hazırlıklarına başladıkları Kakava’yı kutluyor. Türk Dünyası ve Anadolu’da önemli bir kültür ögesi olan Kakava, çeşitli etkinliklerle şölen havasında geçiyor. Peki, Kakava nedir, bu yılın programında neler var?

Kökenlerini Mısır ve Ön Asya'dan alır. Çingene inanışlarına göre Kakava, Mısır ve Ön Asya kökenli bir inanç olarak kabul edilir. İlkbaharı karşılamak için yapılan eğlencelerden biri olan Kakava Şenlikleri ve Hıdrellez Kutlamaları her yıl Mayıs ayının 5. ve 6. günlerinde düzenlenmektedir.

Sarayiçi'ne Hıdırellez sahur sofrası kurulacak

Bu yıl kutlamaların ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle Sarayiçi'nde Hıdrellez sofrası kurulacak.
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl Kakava'nın ramazan ayına denk geldiğini anımsattı.
Baharın ve ramazanın bereketinin Edirne'den tüm dünyayı sarmasını dileyen Gürkan, "Kakava ateşinin tüm dünyaya sevgi, barış ve kardeşlik getirmesini temenni ederek herkesi 5 Mayıs Pazar günü Kakava ateşini yakmaya ve ramazanın başlangıcı nedeniyle aynı alanda 6 Mayıs sabahı gerçekleştireceğimiz Hıdırellez sahuruna davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Nehir ritüeli

Sahurun ardından sabahın ilk ışıklarıyla nehir ritüeli gerçekleşecek.

Efsaneye göre nehirden çıkacağı beklenen Baba Fingo söylencesiyle günden güne büyüyen Kakava şenlikleri, sabaha karşı Tunca Nehri kenarında devam edecek.

Şafak sökmeden Tunca Nehri kenarına gelen Romanlar ise ritüel gereği nehirde yüzlerini yıkayacak, bazı Romanlar nehre girecek, dilekler nehre bırakılacak.
Hıdırellez Şenlikleri kapsamında 6 Mayıs Pazartesi günü de Saraçlar Caddesi'nde halk oyunları gösterileri, yumurta tokuşturma, niyet çekme gibi etkinlikler olacak.

 

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