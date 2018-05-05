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    Kakava ateÅŸi yandÄ±! TÃ¼m zamanlarÄ±n ziyaretÃ§i rekoru

    EDÄ°RNE (Ä°HA)
    05.05.2018 - 20:08 | Son GÃ¼ncelleme:

    Edirneâ€™de geleneksel Kakava AteÅŸi SarayiÃ§iâ€™nde yakÄ±ldÄ±. BaharÄ±n geliÅŸini doyasÄ±ya kutlayan RomanlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra kente akÄ±n eden binlerce kiÅŸi doyasÄ±ya eÄŸlendi.Â 

    Edirneâ€™de her yÄ±l 5 MayÄ±s tarihinde kutlanan Kakava Åženlikleri, SarayiÃ§iâ€™nde yakÄ±lan dev ateÅŸle baÅŸladÄ±. Tarihi KÄ±rkpÄ±nar YaÄŸlÄ± GÃ¼reÅŸleriâ€™nin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± SarayiÃ§i ErmeydanÄ±â€™nda hazÄ±rlanan dev ateÅŸ etrafÄ±nda toplanan binlerce vatandaÅŸ, dokuz sekizlik ezgilerle doyasÄ±ya eÄŸlendi.Â 

    KAKAVA ATEÅžÄ° YANDIÂ
    Edirne Belediyesi tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen Kakava Åženlikleri iÃ§in yaklaÅŸÄ±k 5 ton odundan hazÄ±rlanan dev ateÅŸi, Edirne Valisi GÃ¼nay Ã–zdemir, Edirne Belediye BaÅŸkanÄ± Recep GÃ¼rkan, baÅŸkan vekili Erkan Makas, meclis Ã¼yeleri, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ali Kemal Kurt ve protokol Ã¼yeleri hep birlikte yaktÄ±.Â 

    TÃœM ZAMANLARIN ZÄ°YARETÃ‡Ä° REKORU: 60 BÄ°N KÄ°ÅžÄ°Â
    Edirneâ€™de her yÄ±l 5-6 MayÄ±s tarihlerinde kutlanan Kakava ve HÄ±drellez Åženlikleri iÃ§in hem yurt iÃ§inden hem yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan binlerce ziyaretÃ§i kente akÄ±n attÄ±. Kakava ateÅŸinin yanmasÄ±yla davul ve zurna eÅŸliÄŸinde doyasÄ±ya eÄŸlenen ziyaretÃ§iler, ÅŸenliklerin Ã§ok renkli ve gÃ¼zel olduÄŸunu sÃ¶yledi.Â 

    Ã–te yandan Kakava&HÄ±drellez ritÃ¼elleri, sabahsa karÅŸÄ± SarayiÃ§i BÃ¶lgesinde Tunca Nehri kenarÄ±nda yapÄ±lacak etkinliklerle devam edeceÄŸi bildirildi.Â 

    Etiketler: Kakava ÅženliÄŸi , gÃ¼ndem
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