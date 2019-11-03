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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Umut KARAKOYUN/DHA
03.11.2019 - 13:27, Son Güncelleme:

Kahverengine dönen İzmir Körfezi, eski rengine kavuştu

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Kahverengine dönen İzmir Körfezi, eski rengine kavuştu

İZMİR'in Konak ilçesinde yol yapım çalışması sırasında İZSU borusunun patlaması sonucu çamurlu suyun aktığı Körfez’de, dün gri renge bürünen denizin bugün temiz olduğu, eski halini aldığı görüldü. Mahalle sakinleri, ilk defa böyle bir olayla karşılaştıklarını, korktuklarını ve bu tür olayların bir daha yaşanmaması için önlem alınmasını istedi.

Konak ilçesi Halil Rıfat Paşa Mahallesi'nde dün İZSU'ya ait 300 milimetre çapındaki çelik içme suyu borusunun patlaması nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Çamurlu suyun ulaştığı körfezde, denizin rengi de kahverengiye döndü. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yol yapım çalışmalarında dolayı patlayan boruyu onardı. Kahverengine dönen İzmir Körfezi’nin, bugün temiz olduğu, eski rengine döndüğü görüldü.

Mahalle sakinleri ise bir daha bu tür olayların yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını istedi. Mahallede oturan İbrahim Uğur Günal (57), "57 yıldır ben bu mahalledeyim. Burada ilk kez böyle bir şey gördüm. Ana boru patladı. Çoğu arkadaşımızın evi barkı su içerisinde kaldı. Benim evim de birinci katta. Evime hep su girdi. Akşam belediye ekipleri çalışma yaptı, çamuru aldı. Ama bugün pazar olduğu için ne gelen var, ne giden. Bir yağmur yağsa, yine aynı şey yaşanacak. Bir an önce buradaki çalışmalar bitirilmeli. 80 yaşında annemin elleri ayağı titredi. Yemeden içmeden kesildi. Olaydan dolayı çok korktuk. Neden pazar günü çalışmıyorlar, bu kadar insana eziyet çektiriyorlar. Yarın okullar açılacak. Eğer dün okul açık olsaydı çocuklar suya kapılacaktı" dedi.

Kahverengine dönen İzmir Körfezi, eski rengine kavuştu

'ÇOK KORKTUK'

Mahalle sakinlerinden 3 çocuk annesi Aslı Yavaş (35) ise, çok korktuklarını belirterek, "Biz sudan dolayı geçemedik. Arkadaşımla mahsur kaldım. Paçalarımı sıvadım, 3 çocuğumu tek tek karşıya geçirdim. Ayağımı incittim. Çok korktuk. Kimse karşıdan karşıya geçemedi. Olaya çok geç müdahale edildi, çok su aktı. Yetkililerin bu tür olaylara erken müdahale etmesini isteriz. Alt katlarda oturanlar kabusu yaşadı. İçeri su girmesin diye ellerinde kürekle beklediler" diye konuştu.

Mahallede yol yapım çalışmaları sürüyor.

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