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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA (DHA)
11.12.2019 - 13:04, Son Güncelleme:

Kahvede çay içerken kalp krizinden öldü

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Kahvede çay içerken kalp krizinden öldü

Antalya'da yerel sanatçı Mustafa Ödev (70), kahvehanede çay içerken kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi, Üçgen Mahallesi'nde bir kahvehanede meydana geldi. Annesiyle birlikte yaşayan Mustafa Ödev, göğsündeki ağrı nedeniyle aile sağlık merkezine gidip muayene oldu. Daha sonra her zaman gittiği kahvehaneye gelen Ödev, çay içmek istediğini söyledi.

Çayı yudumladığı sırada aniden fenalaşan Ödev, yere yığıldı. Ödev'in rahatsızlandığını gören iş yeri sahibi sağlık ve polis ekiplerine bilgi verdi. İhbarın ardından adrese gelen sağlık ekipleri, kalp krizi geçirdiği belirlenen Mustafa Ödev'i kurtarmak için uzun süre kalp masajı yaptı. Ancak Ödev kurtarılamadı. Yerel sanatçı olduğu belirtilen Ödev'in cansız bedeni, incelemenin ardından morga götürüldü.

Kahvede çay içerken kalp krizinden öldü

 

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