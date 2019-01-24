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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
24.01.2019 - 17:58, Son Güncelleme:

Kahveciyi öldüren sanıktan şoke eden ifade

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Kahveciyi öldüren sanıktan şoke eden ifade

Bursa’da birlikte eğlenmek için çıktıkları kahveciyi döverek öldürdükleri iddia edilen sanıklara ceza yağdı. Sanıklardan Fatih Kolomoç ise, "Allah’a şükür vicdanım rahat. Ben tutuklanacağımı bilerek gittim. Bildiğim ne varsa anlattım.'' dedi

Olay, Ovaakça'da 2017 yılı Kasım ayında meydana geldi. İddiaya göre kahvehane işleten Mustafa Durgut, arkadaşları İsmail Tuğrul ve Fatih Kolomoç ile birlikte otomobile binip gezmeye çıktı. Dedeler mevkiine geldiklerinde otomobili durduran 3 arkadaş, araç içerisinde sohbet etmeye başladı. Sohbet sırasında İsmail Tuğrul, cami derneğinin kıraathanesini işleten babası Şenol Tuğrul ile Mustafa Durgut arasındaki dargınlık meselesini açtı. Çıkan tartışma, karşılıklı küfürler edilince kavgaya dönüştü.

İddiaya göre İsmail Tuğrul ve Fatih Kolomoç, Mustafa Durgut'un kafasını yumrukladı. Aldığı darbelerle şuurunu kaybeden Durgut'u, ikili otomobilin ön koltuğuna yatırıp, 17 kilometre dolaştırdı. Aradan geçen yarım saatin sonunda da sağlık ekiplerine haber verdi. Mustafa Durgut, ambulansla hastaneye götürüldü. İki şüpheli de otomobilleriyle aynı hastaneye gitti. Fatih Kolomoç ve İsmail Tuğrul, hastane polisine ifade verip ayrıldı. Durgut ise doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 

Polis, İsmail Tuğrul ve Fatih Kolomoç'u gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu. Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası talebiyle yargılanan tutuklu sanıklar Fatih Kolomoç ve İsmail Tuğrul ile 'yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi' suçunu işlediği gerekçesiyle 3 yıla kadar hapsi istenilen tutuksuz sanık Şenol Tuğrul hakkında karar verildi. Mahkeme heyeti karardan önce sanıklara son sözlerini sordu.

"ALLAH’A ŞÜKÜR VİCDANIM RAHAT''

Sanıklardan İsmail Tuğrul son sözünde, "Ekmeğimi bırakıp o gece o olaya karıştığım için pişmanım" derken, diğer sanık Fatih Kolomoç ise, "Allah’a şükür vicdanım rahat. Ben tutuklanacağımı bilerek gittim. Bildiğim ne varsa anlattım. Mahkemenin adaletine güveniyorum" dedi.

Mahkeme heyeti İsmail Tuğrul ve Fatih Kolomoç’un üzerlerine atılı suçu işlediklerine kanaat getirerek müebbet hapis cezasına çarptırılmalarına, Kolomoç’un cezasının sicilinin temiz olması ve mahkemedeki hareketleri göz önünde bulundurularak 25 yıla indirilmesine karar verdi. Mahkeme heyeti İsmail Tuğrul’un babası Şenol Tuğrul’u da olayı gizlemesi sebebiyle 1 yıl 3 ay hapse mahkum etti. 

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