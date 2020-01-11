Kahve ve suyu içince bir anda gözleri karardı! İtiraf ett: İyi olacaksın ablacığım...

Geçen yıl 18 Kasım günü Aksu ilçesinde oturan Gülşen K.'nin evine, halasının kızı Dilek A. ile kocası Bekir A., misafirliğe geldi. Bekir A., Gülşen K.'nin eşi Mustafa K. ile balkona geçti. İki erkek sohbet ederken Dilek A., Gülşen K.'nin kahvesi ile meyve suyuna uyku ilacı kattı. Kısa sürede uykuya dalan Gülşen K.'nin kolundaki 6 altın burma bileziği çıkarıp, aldı. Ardından eşiyle evden ayrıldı. Misafirlerin gitmesinin ardından içeri giren Mustafa K., eşini yarı baygın halde bulup, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Hastaneye kaldırılan Gülşen K., kendisine geldikten sonra karakola giderek, şikayetçi oldu.

Polis, Dilek A.'nın evine gitti. Yapılan aramada bilezikler ile uyku ilacı bahçeye atılmış olarak bulundu. Sorgularının ardından adliye sevk edilen çiftten Dilek A. tutuklanırken, eşi Bekir A. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Dilek A. ve eşi Bekir A. hakkında 15'er yıl hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. Dilek A., iddianamede yer alan ifadesinde suçunu itiraf ederken, eşinin olayla ilgisi olmadığını öne sürdü. Dilek A. ifadesinde, "Eşim ve Mustafa K. balkonda oturuyordu. Gülşen K.'nin kahvesine ve meyve suyuna, ağabeyimden aldığım uyku ilacı olarak bildiğim sıvıyı damlattım. Amacım borcumu kapatmak için bir bilezik almaktı. Ancak altısı birden elime geldi. O anda eniştem Mustafa K.'nin sesini duydum, 6 bileziği cebime koymak zorunda kaldım. Eşimin haberi yok. Zaten polisler eve geldiğinde de eşim bilmesin diye bilezikleri bahçeye atmıştım" dedi.

'ASIL NİYETİM EŞİMİ UYUTUP KARTINI ALMAKTI'

Uyku ilacını ağabeyinden eşini uyutmak için aldığını iddia eden Dilek A., "Uyku ilacını eşim Bekir A.'yı uyutmak, banka kartını alıp hesabından para çekip borcumu ödemek için almıştım. Ağabeyimin de bu durumdan haberi vardı. İlacı aldıktan sonra eşimi uyutmaktan vazgeçerek, Gülşen K.'yi uyutmaya karar verdim. Ağabeyimin ilacı Gülşen K.'ye vereceğimden haberi yoktu" diye konuştu.

BİLEZİKLERİ ÇIKARIRKEN 'İYİ OLACAKSIN ABLACIĞIM' DEMİŞ

Gülşen K. ise olay günü halasının kızı olan Dilek A. ve Bekir A.'nın evlerine misafirliğe geldiğini anlatarak, "Eşim ile Bekir, bahçede sohbet ediyordu. Dilek, bana kahve yaptı. Ardından yanında getirdiği meyve suyunu ikram etti. Bu sırada eşim de beslediğimiz hayvanları kontrol etmeye gitti. Kahve ve meyve suyunu içtikten sonra midem bulandı, gözüm karardı. Kendimi kaybettim. Dilek'in sol kolumu sıvazlayarak ve 'İyi olacaksın ablacığım' diyerek, bilezikleri çıkarmaya çalıştığını hissettim" dedi.

'EŞİMİN YAPTIKLARINDAN HABERİM YOKTU'

Akrabalarının evine bir emanet almaya gittiklerini, olay sırasında balkonda olduğunu ve eşinin yaptıklarından haberi olmadığını iddia eden Bekir A. da, “Eşime emanetin verilip verilmediğini bilmiyorum. Eşime emaneti alıp almadığını sorduğumda, Gülşen K.'nın rahatsızlandığını, uyuduğunu anlattı. Emaneti veremeyeceğini söylemesi üzerine evden ayrıldık. Eşimin böyle bir şey yapacağını düşünmedim" şeklinde konuştu.

Bilgisine başvurulan Mustafa K. ise misafirler gittikten sonra eşini baygın halde bulduğunu söyledi.

İddianamede, Dilek A. ve Bekir A.'nın olayı planlayarak işledikleri, Bekir A.'nın Mustafa K.'yi oyalamaya çalıştığı savunularak, ikilinin 'Konutta birden fazla kişi ile birlikte yağma' suçundan 15'er yıl hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.