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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
18.06.2019 - 13:40, Son Güncelleme:

Kahve içerken bıçaklandı

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Kahve içerken bıçaklandı

Bursa'da kıraathanede kahve içen bir adam aralarında husumet olduğu öğrenilen bir şahıs tarafından bıçaklandı. Bıçaklanan adam hastaneye kaldırılırken kaçmaya çalışan şüpheli ise güven timleri tarafından suç aleti ile birlikte yakalandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde bir kahvehane önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Ş. isimli şahıs bir çay ocağının önünde arkadaşı ile birlikte kahve içen Ali Y. isimli adamın yanına geldi. Önce bir süre tartışan şahıslardan Murat Ş. yanındaki bıçakla Ali Y’yi karnından bıçakladı. Ali Y. kanlar içinde yerde kalırken şüpheli Murat Ş. ise elindeki bıçakla kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar olayı 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ali Y’yi ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk etti. Polis olayla ilgili inceleme yaparken şüpheli Murat Ş. olay esnasında kullandığı bıçakla beraber kaçamadan bölgedeki güven timleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyete götürülen Murat Ş.’nin sorgusu devam ederken Ali Y. ise tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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