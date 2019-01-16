Kahve dövülen taştan ya da ağaçtan yapılmış büyük havan hangisidir?
Kahvenin toz hale getirilmesinde kullanılan büyük havanlar, aynı zamanda bir çeşit kahvenin de ortaya çıkmasına imkan tanımıştır. Kahve çekirdeklerini dövmek için kullanılan dibek, 40 cm yüksekliğinde ve 25 cm çapında içi oyuk ağaç kütüğüdür. Peki, kahve dövülen taştan ya da ağaçtan yapılmış büyük havan dibek haricinde, kahve ile ilgili başka hangi araçlar bulunmaktadır? İşte, o detaylar
Dibek, kahve çekirdeklerini dövmek için kullanılan 40 cm yüksekliğinde 25 cm çapında içi oyuk ağaç kütük. Genellikle ceviz gibi sert ağaçtan yapılır. Üzerinde çok güzel oymalar ve süslemeler bulunur. Taştan, tunçtan ve demirden olanları da mevcuttur.
Dibek tokmağı ise dibekteki kavrulmuş kahveyi dövmeye yarar. Genelde demirden yapılır, 25-30 cm uzunluğundadır. Dövme yapılan kısmı 5 cm kalınlığında olup ele tutulan kısmı ise 3-4 cm inceliktedir.
Kahve Tavası: Çekirdek kahvenin kavrulduğu tavadır. Büyük bir kepçe gibi olup değişik büyüklükte olanları vardır. Genelde 25-30 cm çapında kalın bir sac ve 90-100 cm uzunluğunda sapı bulunur. Bazılarının sapında el işlemesi motifler de bulunur. Tava kısmından hemen sonra, 10-15 cm yüksekliğinde iki ayağı bulunur.
Kahve Kaşığı: Tavanın içindeki kahveyi karıştırmak için kullanılır. Düz bir kepçeye benzeyen 5-6 cm çapında, 40-50 cm lik sapı olan bazıları işlemeli bir kaşıktır.
Kahve Dolabı: Çok miktarda çekirdek kahvenin kavrulması için sacdan yapılmış ve bir eksen çevresinde dönen dolap biçimli alettir. Odun ateşinin üzerine konan bu dolap, kolu vasıtasıyla çevrilerek içindeki kahveler kavrulur.
Kahve Değirmeni: Kavrulmuş çekirdek kahveyi öğütüp toz haline getirmek için kullanılan genellikle pirinçten yapılmış, üstü kubbemsi, silindir biçimli alet. Çekirdek kahvenin konulduğu bir haznesi ve çarkı döndüren portatif bir kolu vardır. Mırra’nın dışında yapılan kahveler, bu öğütülmüş kahveden yapılır.
Kahve Kutusu: Cevizden yapılmış, 20x10 cm ebadında, 10-12 cm yüksekliğinde etrafı işlemeli elips biçiminde kapaklı bir kutudur. Evlerde, çekilmiş kahve bu kutularda muhafaza edilir.
Kahve Gümgümü: Bakırdan yapılmış olup içi kalaylıdır. En büyüğü 50-60 cm, en küçüğü ise 15 cm kadardır. Mırra hazırlanan gümgümler 6-7 adet olup büyükten küçüğe doğru bir takım halindedir.
Kahve Cezvesi (İbriği): Hazırlanan mırra’nın dağıtılmak üzere konulduğu kollu ve kapaklı cezvedir. Genelde bakırdan veya pirinçten yapılır ve içi kalaylıdır. Çeşitli boyda olanları vardır. Şekerli kahvelerde köpük arzu edildiğinden, ağzı açık cezveler kullanılır. İçine kömür konulan semaver tipi cezveler de vardır.
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