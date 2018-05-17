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    Tuhaf savunma: Garson 'canım' dedi

    İHA
    17.05.2018 - 14:24 | Son Güncelleme:

    Karabük'ün Safranbolu ilçesinde arkadaşıyla birlikte kahvaltı yapmak için gittiği otelde kendisine ‘Canım’ diyen garsona kurşun yağdırarak yaralayan Abdulkerim Yalçın arkadaşıyla birlikte kaçtı. Saldırgan ve arkadaşı Karabük çıkışında bölge trafik ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı

    Safranbolu'ya bağlı Bağlarbaşı Mahallesi Kabakçı Cami Caddesi'nde sabah saatlerinde kahvaltı yapmak üzere bir otele giden Abdulkerim Yalçın (40) ve arkadaşı Veysel Deri (51) iddiaya göre otel çalışanlarından kahvaltı istedi. Yalçın ve Deri, kahvaltıyı yaptıktan sonra otelden ayrıldığı sırada, arkalarından gelen garson Metehan Ertan’la tartışt ve, üzerindeki silahla garsonu bacağından yaraladı. Bu sırada diğer otel çalışanları durumu polis ve 112 ekiplerine haber verirken, Yalçın ve arkadaşı Veysel Deri olay yerinden 34 ABL 720 plakalı otomobille kaçtı. Üzerine sıkılan 5 mermiden 3’ü bacaklarına isabet eden Ertan, ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Bu sırada plakası belirlenen otomobil ile kaçan şahıslar ise Karabük çıkışında Karabük Bölge Trafik ekipleri tarafından yakalandı.

    Otomobilde bulunan iki kişi gözaltına alınırken, olayda kullanıldığı belirlenen 9 mm çapındaki tabanca ise otomobilde kapının cep kısmında ele geçirildi.

    Tuhaf savunma: Garson canım dedi

    Yalçın, polislere ilk ifadesinde garsonun hal ve hareketlerinin hoşuna gitmediğini ve kendisine ‘Canım’ dediğini söylediğinden sinirlenerek ayaklarına sıktığını söylediği öğrenildi.

    Burada ilk ifadeleri alınan Yalçın ve Deri daha sonra Safranbolu Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

    Etiketler: silahlı saldırı , garsona silahlı saldırı , gündem
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