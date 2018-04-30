Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Kahvaltı yapan çifte şok! Kadıköy'de inanılmaz kaza

    Kahvaltı yapan çifte şok! Kadıköy'de inanılmaz kaza

    İHA
    30.04.2018 - 13:47 | Son Güncelleme:

    İSTANBUL Kadıköy’de refüje takılan ve vatandaşların kurtarmaya çalıştığı çalışır vaziyetteki araç, kontrolden çıkarak eve girdi. Kazada evde kahvaltı yapan çift hafif şekilde yaralandı.

    İNANILMAZ kaza, Osmanağa Mahallesi'nde meydana geldi. Güven C. yönetimindeki 34 PR 8547 plakalı araç, sokağa girerken refüjde bulunan betona takıldı. Bu sırada araçtan inen sürücü aracı viteste ve çalışır vaziyette bıraktı.

    Bu sırada aracı kurtarmak için aracı itmeye çalışan sürücü ve vatandaşlar büyük bir şok yaşadı. Betonlardan kurtulan araç bir anda sokağın içerisine savrularak evin içerisine girdi.

    Kahvaltı yapan çifte şok Kadıköyde inanılmaz kaza

    KAHVALTI YAPAN ÇİFTE BÜYÜK ŞOK

    Kazada evde kahvaltı yapan Cengiz ve Aysel Boztepe çifti hafif şekilde yaralandı. Yaralılar vatandaşlar tarafından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, sürücü polis tarafından gözaltına alındı.

    "BİR ANDA SAVRULARAK EVE GİRDİ"

    Yaşanan olayı vatandaşlar büyük bir şaşkınlıkla anlattı. Vatandaşlar, aracın betona takıldığını ve kurtarmaya çalışırken, bir anda savrularak eve girdiğini söyledi. Olay yerine gelen polis ise güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

     

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Son 24 saatte ne oldu? (30.04.2018)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
    daha fazla video için
    Etiketler: istanbulü , Kadıköy , Trafik kazası , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri