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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
19.10.2018 - 12:59, Son Güncelleme:

Kahvaltı ve sigara yasağından sonra Antalya Valisi'nden bir açıklama daha: 'Resimleyin, bana gönderin'

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Kahvaltı ve sigara yasağından sonra Antalya Valisi'nden bir açıklama daha: 'Resimleyin, bana gönderin'

Antalya'da muhtarlar, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Vali Münir Karaloğlu'nu ziyaretlerinde, kentteki kamu kurumlarında memurların kahvaltı yapmasını yasaklamasından dolayı teşekkür etti. Vali Karaloğlu muhtarlara, "Hala kahvaltı yapan varsa, hala masasını bırakıp sigara içmek için kupasını alıp dışarı çıkan varsa resimleyin bana gönderin." dedi. Vali Karaloğlu, iki gün önce kurumlarda sabah mesaisinde kahvaltı yapılmasına tepki göstererek, "Kurumlarda kahvaltı yapılmasını bugünden sonra yasaklıyoruz. Bundan sonra herkes kahvaltısını evinde yapıp mesaiye gelecek" demişti.

Vali Karaloğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kentte faaliyet gösteren muhtar federasyon şube başkanları ve mahalle muhtarlarını kabul etti.
Muhtarların istek ve sorunlarını dinleyen Karaloğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda ilk defa toplumun her kesiminden insanların olacağını belirterek, muhtarların da katılmasını istedi.

Muhtarlar, mesai saati içerisindeki kahvaltı ve sigara içmenin önemli bir sorun olduğunu, Vali Karaloğlu'nun bu yöndeki talimatı için teşekkür etti.

Karaloğlu, bunun üzerine, gazetelere baktığında, bir sendikanın "Vay efendim şöyleymiş" gibi açıklamaları olduğunu, onun dışında herkesin olumlu karşıladığını anlattı.
"Biz kimse kahvaltı yapmasın demiyoruz. Kahvaltı zamanı milletin zamanından çıkmasın. Adam 07.00'da gelsin dairede 08.00'e kadar kahvaltı yapsın. Ama 08:00'dan sonra bir dakika bile milletin zamanını kahvaltı için harcamasın." diyen Karaloğlu, dairelerden bunu istediklerini bildirdi.

Kapalı mekanlarda sigara içme yasağının, "mesaiden kaytarma" mekanizmasına dönüştüğünü dile getiren Karaloğlu, buna izin veremeyeceklerini aktardı.

Sigara içenin her 20 dakikada bir kendisine mola verip, dışarı çıktığını vurgulayan Karaloğlu, şunları kaydetti:
"Sigara içmeyen çalışıyor. Niye biz sigara içmeyeni cezalandıralım. Böyle bir şey olamaz. Siz de takipçisi olun, dairelerde bizim bu emrimize rağmen hala kahvaltı edenler varsa takip edin. Siz muhtarsınız, toplum adına denetleme yapıyorsunuz. Hala kahvaltı yapan varsa, hala masasını bırakıp sigara içmek için kupasını alıp dışarı çıkan varsa resimleyin, bana gönderin. Allah rızası için bunu yapın. Toplumsal denetim olarak bunu yapın."

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, iki gün önce "2018 yılı 4. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı"nda, kurumlarda sabah mesaisinde kahvaltı yapılmasına tepki göstererek, "Kurumlarda kahvaltı yapılmasını bugünden sonra yasaklıyoruz. Bundan sonra herkes kahvaltısını evinde yapıp mesaiye gelecek." açıklamasında bulunmuştu.

Antalya Valisi açıkladı... Kahvaltı ve sigara yasağı başladı
Antalya Valisi açıkladı... Kahvaltı ve sigara yasağı başladı
 

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