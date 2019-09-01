‘Kahvaltı neden hazır değil’ cinayeti
İSTANBUL’da yaşayan Ömer Yavuz (36), 15 yıllık eşi, 4 çocuğunun annesi Zeynep Yavuz’u (32) boynundan ve sırtından bıçaklayarak öldürdü.
155 Polis İmdat Hattı’nı arayan Ömer Yavuz, eşini öldürdüğünü söyleyerek evinin adresini verdi. Eve giden ekipler, Ömer Yavuz’u kapının önünde gözaltına alırken, Zeynep Yavuz’un cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Ömer Yavuz sorgusunda, inşaatta çalıştığını, aralarında bir süredir kıskançlık nedeniyle tartışmalar yaşandığını söyledi. Yavuz “İşe gidecektim, kahvaltı hazırlamasını istedim. Kahvaltı hazırlamayacağını söyledi. Ben de bu cevap üzerine sinirlendim. Mutfaktan ekmek bıçağını alarak bıçakladım” dedi. Yavuz’un kasten yaralama, mala zarar verme, özel belgede sahtecilik, tehdit ve hakaretten emniyette kaydı olduğu da ortaya çıktı.
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