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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Erdinç ÇELİKKAN/ANKARA
15.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Kahvaltı israfı

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
Kahvaltı israfı

TÜRKİYE İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA), ülkemizde son dönemde yaygınlaşan serpme kahvaltı kültürü nedeniyle yıllık 100 milyar liralık israf yaşandığını açıkladı.

TİSVA, otellerde uygulanan ‘her şey dahil’ ve ‘ultra her şey dahil’ gibi sistemlerin de israfı arttırdığını vurguladı.

Türkiye’de yılda 214 milyar liralık gıda israfı yapıldığını hesaplayan TİSVA, bu miktarın 12 milyon tona denk geldiğini ortaya koydu. TİSVA Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül, dünyada 67 ülkenin yer aldığı ‘gıda kaybı ve israf’ başlığı altında yapılan çalışmada Türkiye’nin 65’inci sırada bulunduğunu kaydetti.

Son zamanlarda yaygınlaşan serpme kahvaltı kültürü nedeniyle yaklaşık 100 milyar liralık gıdanın israf edildiğini belirten Akgül, kahvaltıda gelen zeytin, peynir, domates, tereyağı, reçel, yumurta ekmek gibi gıdaların birçoğunun tüketilmediği için çöpe gittiğini belirtti.

Akgül, israfın bir davranış bozukluğu olduğunu ve serpme kahvaltılarda ya porsiyonların azatılmasını ya da müşterilerin isteğine göre getirilmesi gerektiğini vurguladı. Otellerde uygulanan ‘her şey dahil’ gibi sistemlerden kaynaklanan israfın da yüksek boyutlarda olduğunu söyleyen Akgül, bu konuda da çalışma yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Gelişmekte olan ülkelerde tüketicilerin gıdaya harcayacağı gelirin artmasına paralel olarak israfın da arttığını ifade eden Akgül şu noktalara dikkat çekti: “Dünyanın ve Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı büyük miktarda gıda israfı, haneler de dahil olmak üzere gıda tedarik zinciri boyunca olumsuz etkilere yol açıyor. Bu nedenle, gıda israfının önlenmesi veya azaltılması, tüm dünyada kaynakların etkin kullanımını sağlamak için acil bir ihtiyaçtır. Her yıl dünyada üretilen gıdaların üçte biri kayboluyor veya israf ediliyor. Bu miktar yıllık 1.3 milyar ton gıdaya karşılık geliyor. Gelişmiş ülkelerde israf edilen gıdanın maliyeti 680 milyar dolarken, gelişmekte olan ülkelerde bu rakam 310 milyar doları buluyor.” 

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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