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KAHTA (Adıyaman), (DHA)
Haber Giriş: 31.12.2019 - 12:53,Son Güncelleme:/

Kahta Jandarma Komutanı, FETÖ'den tutuklandı

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Kahta Jandarma Komutanı, FETÖ'den tutuklandı

ADIYAMAN Kahta'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Salih Furkan Sağlam, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca geçen Perşembe günü FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Kahta İlçe Jandarma Komutanı Salih Furkan Sağlam, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'nda yapılan sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Sağlam, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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