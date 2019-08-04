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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
04.08.2019 - 21:58, Son Güncelleme:

Kahroldular! Motosikletle hız ve zikzak, can aldı

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Konya'da sürücüsünün hızlı ve zikzak çizerek ilerlediği motosiklet, kontrolden çıkıp önündeki otomobile çarparak devrildi. Motosikletin arkasında oturduğu yerden fırlayıp, akaryakıt istasyonundan çıkmak üzere olan cipe çarpan Özge Karakaya (20), hayatını kaybetti.

Kaza, 18.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Yolu'nda meydana geldi.

Kahroldular Motosikletle hız ve zikzak, can aldı

Sondaj firmasında çalışan Sefa İnel (23), arkadaşı Özge Karakaya ile birlikte 16 CLL 82 plakalı motosikletiyle gezintiye çıktı. İnel yönetimindeki motosiklet, iddiaya göre hızlı ve zikzak çizerek ilerlerken, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybedip, önündeki Suriye uyruklu Muhammed El Sekkar'ın kullandığı 42 MA 2808 plakalı otomobile çarptı.

Kahroldular Motosikletle hız ve zikzak, can aldı

Çarpmanın şiddetiyle arkada oturan Özge Karakaya, motosikletten fırlayıp o sırada akaryakıt istasyonundan çıkmak üzere olan Fransa plakalı BF 575 AY plakalı cipe çarptı. Kaskı da başından fırlayan Karakaya, kanlar içinde kaldı. Motosiklet sürücüsü İnel ise kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Karakaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayı duyup, olay yerine gelen Karakaya'nın yakınları sinir krizi geçirdi.

Kahroldular Motosikletle hız ve zikzak, can aldı

GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI

Polise, kazanın nasıl olduğunu anlatan görgü tanıkları, motosikletin hızlı ve zikzak yaparak ilerlediğini, daha sonra önündeki otomobile çarptığını ve arkasında oturan genç kızın da, fırlayıp cipe çarptığını söyledi. Motosiklet sürücü İnel, ambulansta yapılan tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kahroldular Motosikletle hız ve zikzak, can aldı

Olayın ardından kaza yerinde toplanan kalabalığın, polisin uyarılara rağmen bekleyip, cesedi izlemesi ise dikkat çekti.

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