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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)
25.10.2019 - 10:27, Son Güncelleme:

Kahroldu... 'Çocuklara nasıl anlatırım?'

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Kahroldu... 'Çocuklara nasıl anlatırım?'

SAMSUN'da, çıkan yangında evleri küle dönen, yaşları 4 ile 12 arasında değişen 4 çocuk sahibi Cort ailesi, kendilerine yardım eli uzatılmasını istiyor.

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  • Kahroldu... Çocuklara nasıl anlatırım
  • Kahroldu... Çocuklara nasıl anlatırım
  • Kahroldu... Çocuklara nasıl anlatırım
  • Kahroldu... Çocuklara nasıl anlatırım
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Atakum ilçesi Kulacadağ Mahallesi’nde yaşayan Cort ailesinin evi, 23 Ekim sabahı çıkan yangında küle döndü. Annenin 3 oğlunu okula götürdüğü sırada çıkan yangında, baba Musa Cort (45), beraberinde olan oğlu Hamza'yı (4) alıp, son anda dışarı çıktı.

Henüz nedeni bilinmeyen yangın sırasında yaşadığı korkuyu anlatan Musa Cort, "Dumanı fark edince boğazım yandı, kalktığım da evin yandığını gördüm. Az daha alevler arasında kalıyordum.

Çocuklarımın üçü anneleriyle okula gitmişti. Oğlum Hamza yanımdaydı. Dumandan etkilendiğim için hastaneye gittim. Bütün emeğim, tüm eşyalarım yandı" dedi.

YARDIM BEKLİYORLAR

Yaklaşık 50 bin liralık zararı olduğunu belirten baba Cort, "Bu zararı karşılayacak maddi gücüm yok. Gelirim yok, giderim çok. Behçet hastasıyım, çalışamıyorum. Yardım bekliyorum.

Çocuklar okuldan eve döndüğünde yukarı çıkmak istediler. Odalarına gitmek istediler. Çocuğa nasıl anlatacaksın artık bir odalarının olmadığını? Yukarı çıktıktan sonra da ağlamaya başladılar.

Bu evi sağdan soldan aldığımız yardımlarla ve büyük bir emekle yaptık. Dört yıldır burada yaşıyorduk.  Her şeyimiz yandı, hiçbir şey kalmadı. Ayağıma giyecek bir çorabım bile yok artık.

Babamın yanına yerleştik. Komşularımızdan, tüm köy halkından ve muhtarımızdan Allah razı olsun. Herkes gücünün yettiğince bir şeyin ucundan tuttu" diye konuştu.

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