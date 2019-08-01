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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)
01.08.2019 - 08:49, Son Güncelleme:

Kahreden ölüm! Mahalle gözyaşlarına boğuldu

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Kahreden ölüm! Mahalle gözyaşlarına boğuldu

BURSA'da, arkadaşlarıyla oyun oynadıktan sonra bir anda gözden kaybolan 9 yaşındaki Yunus Emre Akyol, evin yakınında, tarım ilaçlama tankının içerisinde ölü bulundu.

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  • 9 yaşındaki Yunus Emrenin kahreden ölümü
  • 9 yaşındaki Yunus Emrenin kahreden ölümü
  • 9 yaşındaki Yunus Emrenin kahreden ölümü
  • 9 yaşındaki Yunus Emrenin kahreden ölümü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, dün akşam saatlerinde Gürsu ilçesi Kumlukalan Mahallesi'nde meydana geldi. Yunus Emre Akyol, babasıyla birlikte öğlen saatlerinde tarladan döndü. Ailesi, Yunus Emre Akyol'u evde bırakarak akraba ziyaretine gitti. Arkadaşlarıyla birlikte mahallede oyun oynamak için evden çıkan Yunus Emre, arkadaşlarından ayrılarak bir anda gözden kayboldu. Akraba ziyaretinden dönen aile, çocuklarını bulamadı.

Minik Yunus Emre'nin kahreden ölümü
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Mahalle sakinlerinden yardım isteyen baba Hüseyin Akyol (40), her yerde oğlunu aradı. Yapılan arama çalışmaları sonucu oğluna ulaşamayan baba, saat 21.00 sıralarında durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekiplerinin yanı sıra çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Jandarma ve arama kurtarma ekipleri, Yunus Emre'nin evinin çevresinde bulunan arazide uzun süre arama yaptı. Çevrede yapılan aramalarda herhangi bir ize rastlanamadı.

Baba Hüseyin Akyol'a ait evin çevresinde arama çalışmalarına devam eden ekipler, Yunus Emre'yi saat 01.00 sıralarında evin avlusunda bulunan tarım ilaçlama tankının içerisinde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hareketsiz şekilde tankın içerisinde yatan çocuğun, zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.

Yunus Emre'nin ailesi ve yakınları, acı haberle sinir krizi geçirirken, çocuğun cansız bedeni tankerden çıkarılarak evin yanındaki akaryakıt istasyonunun ofis kısmına götürüldü. Yapılan incelemelerin ardından Yunus Emre'nin cansız bedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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