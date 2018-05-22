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    Kahreden ölüm... Arkadaşları yıkıldı

    AA
    22.05.2018 - 12:59 | Son Güncelleme:

    İzmir'in Gaziemir ilçesinde rayların bulunduğu geçişe yasak bölgeden istasyona girmeye çalışan lise öğrencisi, trenin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

    Alınan bilgiye göre, özel bir lisenin son sınıf öğrencisi Berkay Çiftçi (19), sınıf arkadaşı Burak Coşkun ile Semt Garajı istasyonuna yakın bölgedeki demir korkulukların üzerinden atlayıp rayların bulunduğu bölgeye girdi.

    Kahreden ölüm... Arkadaşları yıkıldı

    Karşı taraftaki istasyona geçmeye çalışan iki lise öğrencisinden Berkay Çiftçi'ye Basmane-Tire seferini yapan tren çarptı, Burak Coşkun ise kenara atlayarak kurtuldu.

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çiftçi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

    Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Bu sırada seferlerde aksamalar yaşandı.
    Kazayı duyan Çiftçi'nin okul arkadaşları da olay yerine gelerek gözyaşı döktü, arkadaşlarının cenazesinin bulunduğu tabutu omuzlayarak cenaze aracına taşıdı.

    Çiftçi'nin üç gün sonra mezuniyet töreni olduğu öğrenildi.

    Kahreden ölüm... Arkadaşları yıkıldı

    "Ücret ödememek için"

    Olay yeri yakınında yaşayan İbrahim Kaya, demir korkuluklardan kaçak geçişe çok sık şahit olduğunu, özellikle öğrencilerin trene ücret ödememek için rayların bulunduğu bölgeye atlayarak istasyona girmeye çalıştığını ifade ederek korkulukların kaçak geçişi engelleyecek şekilde yapılmasını istediklerini kaydetti.

    Kahreden ölüm... Arkadaşları yıkıldı

    Etiketler: İzmir , kaza , gündem
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