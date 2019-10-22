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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
22.10.2019 - 09:23, Son Güncelleme:

Kahreden olay... Bir anda yola fırladı

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İstanbul Büyükçekmece’de annesiyle birlikte caddede yürüyen 3 yaşındaki Esila Nur Karaaslan üzerinden servis arabasının geçmesi sonucu hayatını kaybetti. Annesinin elinden bir anda yola fırlayan küçük kızın aracın altında kalma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Büyükçekmece’de dün öğlen saatlerine yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Esila Nur Karaaslan (3) annesi ve anneannesiyle yolda yürüyordu. Yolda yürüyen minik Esila bir anda annesinin elinden yola fırladı. O sırada sağlık merkezine bir hastasını bırakan servis minibüsü şoförü aniden araç ile hareket etti.

İddiaya göre, aracın kör noktasında kalan minik kızın üzerinden servis aracı geçti. Bir anda anne ve yanındaki anneannesi küçük çocuğu görünce çığlıklar içinde kaldı.

Servis altından çıkarılan Esila Nur’a ilk müdahale yine aile sağlığı merkezinde yapıldı. Küçük kız, daha sonra gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Nabzı düşük olan küçük kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çevrede iş yeri bulunan Ahmet Aslan isimli esnaf ise yaşananları anlatarak, “Taşıma servisiydi çarpan kişi. Araba duruyordu. Araç çalışıyor o sırada çocuk da annesinin elinden kurtuluyor. Arabanın altında kaldı. Hızlı giden bir araç değildi. Duruyordu kalkışı esnasında oldu olay” dedi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, minik kızın annesinin elinden birden yola fırlaması, servis aracının kızın üzerinden geçmesi ve vatandaşların kızın yardımına koşması yer alıyor.

Kahreden olay... Bir anda yola fırladı


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