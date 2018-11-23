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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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MALATYA (İHA)
23.11.2018 - 16:34, Son Güncelleme:

Kahreden olayla ilgili yeni gelişme! Çok acı sözler...

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Kahreden olayla ilgili yeni gelişme! Çok acı sözler...

Malatya’da cenaze taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği feci kazayla ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. Kaza yapan araçta cenazesi bulunan Şerife Alptekin’in Malatya’da defnedilme yönünde vasiyetinin olduğu ve aynı aileden olan yaklaşık 22 kişinin bu yüzden yola çıktığı öğrenildi. Öte yandan aracı kullanan şoför Cevdet Aysel'in tutuklandığı öğrenildi.

İstanbul’da vefat eden 92 yaşındaki Şerife Alptekin’in cenazesini Malatya’ya getiren midibüs Malatya’nın Darende ilçesinde virajı alamayarak devrilmiş, kazada araçta bulunan yolculardan 7 kişi hayatını kaybetmişti. Kazada hayatını kaybeden 6 kişi ile Şerife Alptekin’in cenazesi bugün Malatya’da defnedildi.

Şerife Alptekin’in torunu olan ve kazada akrabalarını kaybeden Halis Alptekin kazayla ilgili yürek yakan bir bilgi paylaştı. Torun Halis Alptekin, kalp rahatsızlığına bağlı olarak İstanbul’daki evinde hayatını kaybeden ninesi Şerife Alptekin’in yıllar önce kendisini memleketi Malatya’ya defnetmeleri için çocuklarına ve eşine vasiyette bulunduğunu söyledi. Torun Alptekin, “Araç yola çıktıktan sonra sabah saat 07.00 gibi bize kaza yaşandığına dair bilgi geldi. Biz olay yerine gittiğimizde teyzem, halam, amcamın oğlu, onun eşi, halamın oğlu ve amcamın oğlunun eşinin kaza sonucu hayatını kaybettiğini öğrendik” ifadelerini kullandı.

ŞOFÖR HIZLIYMIŞ”

Kazadan yaralı olarak kurtulan kız kardeşinin verdiği bilgileri de aktaran Alptekin, “Kız kardeşim otobüsün Gürün'de mola verdikten sonra şoförlerin değiştiğini yeni geçen şoförün çok hızlı bir şekilde ilerlediğini ve virajları çok hızlı bir şekilde döndüğünü söyledi. Kaza esnasında da aracın kontrolünü kaybederek sağ ön tarafını hiç frene basmadan dağın yamacında bulunan duvara vurduğunu meyilden dolayı da sol tarafın üzerine arabanın yattığını ve takla attığını söyledi. Kendisinin de araç içinden fırlamış olduğunu bana anlattı. Kendisini de bugün hastaneden çıkarttık. Bir tane cenazemizi buraya defnetmek için gelirken şu anda 8 tane cenazemizi defnetmek zorundayız” diye konuştu.

ŞOFÖR TUTUKLANDI

Malatya'da dün 7 kişinin öldüğü kazada, yaralanan 15 kişi arasında bulunan, tedavisinin ardından da gözaltına alınan midibüs şoförü Cevdet Aysel, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında yapılan takometre incelemesinde kaza sırasında midibüsün hızının 100 kilometre olduğu belirlendi. Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Cevdet Aysel, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu arada korkunç kaza sonrası yapılan incelemede, kazanın hız ihlali sonucu yaşandığı ortaya çıktı. Kaza sonrası araçta bulunan takometrede yapılan incelemede, aracın 100 kilometre hızla viraja girdiği tespit edildi.

Feci kazada hayatını kaybeden 6 kişi gözyaşları ile uğurlandı Malatya’nın Darende ilçesinde cenaze taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu yaşanan kazada hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı.
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