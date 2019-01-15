Kahreden kaza... Yakınları sinir krizi geçirdi
Adana’da yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsü virajı alamayan otomobil, Seyhan Baraj Gölü’ne uçtu. Otomobildeki Emre Çökerten, kendi imkanlarıyla araçtan çıkıp, yüzerek göl kıyısına çıkarken, araçta bulunduğu öne sürülen Hakan Çökerten ise suda kaybolan cesedi bulundu. Olay yerine gelen Çökerten’in yakınları sinir krizi geçirdi.
Kaza, saat 06.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Amerikan Adası’nda meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz bilinmeyen 01 DFC 67 plakalı otomobil, iddiaya göre yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldaki virajdan Seyhan Baraj Gölü’ne uçtu. Akıntıyla birlikte sürüklenen otomobildeki Emre Çökerten, araçtan çıkıp yüzerek kıyıya geldi. Kıyıdaki kafenin bekçisi, Çökerten’i fark edip, durumu polise ve 112 Acil’e bildirdi. Olay yerine sevk edilen ambulansta ilk müdahalesi yapılan Çökerten’in, araçta kuzeni Hakan Çökerten’in bulunduğunu ve kendisini en son otomobilin üzerinde gördüğünü söylemesi üzerine olay yerine Sualtı Grup Amirliği’ne bağlı dalgıç polisler sevk edildi.
OTOMOBİLDEN KİMSE ÇIKMADI
Otomobili, kuzeni Hakan Çökerten’in kullandığı belirten Emre Çökerten, ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Alkollü olduğu tespit edilen Çökerten’in hayati tehlikesinin ise bulunmadığı öğrenildi.
CESEDİ BULUNDU
Adana’da dalgıç polisler tarafından suya gömülen otomobilin yakınlarında yapılan aramada Hakan Çökerten’in cesedi bulundu. Olay yerine gelen Çökerten’in yakınları sinir krizi geçirdi. Otomobil vinç yardımıyla sudan çıkarılırken, Çökerten’in cenazesi otopsi için morga götürüldü.
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