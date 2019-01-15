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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)
15.01.2019 - 13:06, Son Güncelleme:

Kahreden kaza... Yakınları sinir krizi geçirdi

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Kahreden kaza... Yakınları sinir krizi geçirdi

Adana’da yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsü virajı alamayan otomobil, Seyhan Baraj Gölü’ne uçtu. Otomobildeki Emre Çökerten, kendi imkanlarıyla araçtan çıkıp, yüzerek göl kıyısına çıkarken, araçta bulunduğu öne sürülen Hakan Çökerten ise suda kaybolan cesedi bulundu. Olay yerine gelen Çökerten’in yakınları sinir krizi geçirdi.

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  • Adana’da otomobil göle uçtu
  • Adana’da otomobil göle uçtu
  • Adana’da otomobil göle uçtu
  • Adana’da otomobil göle uçtu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza, saat 06.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Amerikan Adası’nda meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz bilinmeyen 01 DFC 67 plakalı otomobil, iddiaya göre yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldaki virajdan Seyhan Baraj Gölü’ne uçtu. Akıntıyla birlikte sürüklenen otomobildeki Emre Çökerten, araçtan çıkıp yüzerek kıyıya geldi. Kıyıdaki kafenin bekçisi, Çökerten’i fark edip, durumu polise ve 112 Acil’e bildirdi. Olay yerine sevk edilen ambulansta ilk müdahalesi yapılan Çökerten’in, araçta kuzeni Hakan Çökerten’in bulunduğunu ve kendisini en son otomobilin üzerinde gördüğünü söylemesi üzerine olay yerine Sualtı Grup Amirliği’ne bağlı dalgıç polisler sevk edildi.

OTOMOBİLDEN KİMSE ÇIKMADI

Otomobili, kuzeni Hakan Çökerten’in kullandığı belirten Emre Çökerten, ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Alkollü olduğu tespit edilen Çökerten’in hayati tehlikesinin ise bulunmadığı öğrenildi.

CESEDİ BULUNDU

Adana’da dalgıç polisler tarafından suya gömülen otomobilin yakınlarında yapılan aramada Hakan Çökerten’in cesedi bulundu. Olay yerine gelen Çökerten’in yakınları sinir krizi geçirdi. Otomobil vinç yardımıyla sudan çıkarılırken, Çökerten’in cenazesi otopsi için morga götürüldü. 

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