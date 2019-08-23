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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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MUĞLA, (DHA)
23.08.2019 - 11:56, Son Güncelleme:

Kahreden kaza genç çifti ayırdı

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Kahreden kaza genç çifti ayırdı

Muğla'da, yolcu minibüsünün bagajına valizini yerleştirmek isterken, arkadan gelen otomobilin çarptığı, yeni evli Mustafa Kabaca (30) yaşamını yitirdi. Kazada Mustafa Kabaca'nın eşi Havva Kabaca (27) ile birlikte 5 kişi de yaralandı.

Pazar günü evlenen Havva ve Mustafa Kabaca çifti, balayı için Marmaris'e gitti. Çift, tatil sonrası dün memleketleri Seydikemer'e dönmek üzere Çıtlık durağında minibüs beklemeye başladı.

Bu sırada durağa Zekai Karakaş'ın kullandığı 48 BB 2053 plakalı minibüs geldi. Havva Kabaca, minibüse binerken, eşi Mustafa Kabaca ise valizleri koymak için minibüsün arkasına geçti. Aynı yönde giden Durmuş Yüksek yönetimindeki 48 L 6432 plakalı otomobil, bu sırada Kabaca ile minibüse çarptı.

Kazada Mustafa Kabaca yaşamını yitirirken, eşi Havva Kabaca ile otomobil sürücüsü Durmuş Yüksek ve araçta bulunan Emine Yüksek, Egemen Yüksek ve Nadir Emre Yüksek yaralandı.

İhbarla gelen sağlık görevlileri, 5 yaralıyı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralılar, tedavileri sonrası taburcu edildi. Otomobil sürücüsü Durmuş Yüksek ise gözaltına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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