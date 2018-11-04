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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA
04.11.2018 - 00:39, Son Güncelleme:

Düğün yolunda facia! "Ne olacağı belli olmaz" deyip babasından bunu istemişti

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Karaman’da, yakınlarının düğüne gidenlerin içerisinde bulunduğu otomobil, yolun kenarında park halinde olan pancar yüklü römorka çarptı, anne ile kızı öldü, sürücü ve teyzesi yaralandı. Kazada yaşamını yitiren İrem Eski’nin yola çıkmadan önce evde kalan babasına, ”Baba yola çıkıyoruz. Ne olacağı belli olmaz. Gel birlikte selfie çekinelim” dediği ve ailecek fotoğraf çektirdikleri öğrenildi.

 

Kaza, saat 19.50 sıralarında merkeze bağlı Beydili köyü çıkışında meydana geldi. Akçaşehir Beldesi’nden Karaman kent merkezine yakınlarının düğününe giden Kadir Eski yönetimindeki 35 U 1233 plakalı otomobil, Beydili köyü çıkışında yolun kenarında park halindeki pancar yüklü römorka çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık görevlileri, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada sürücü Kadir Eski (23), annesi Ümmügülsüm Eski (46), kardeşi İrem Eski (16) ve teyzesi Cemile Günarslan (48) yaralandı. Yaralılardan İrem Eski, sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobilde sıkışan yaralılar ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılıp, ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviyeÿalınan yaralılardan anne Ümmügülsüm Eski de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Düğün yolunda facia Ne olacağı belli olmaz deyip babasından bunu istemişti

KAZANIN ARDINDAN AMBULANS ŞOFÖRÜ BABASINA HABER VERMİŞ

Sürücü Kadir Eski’nin kazanın ardından evde istirahatte olan ambulans şoförü babası Selçuk Eski’ye kaza yaptıklarını belirtip yardım istediği, baba Eski’nin de araçla kaza yerine gittiği öğrenildi. Baldızı Cemile Günarslan’ı taşıyan ambulansla birlikte hastaneye gelen Selçuk Eski’yi, ambulanstan indiği sırada yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı.

GENÇ KIZIN İÇİNE DOĞMUŞ

Kazada yaşamını yitiren İrem Eski’nin yola çıkmadan önce evde kalan babası Selçuk Eski’ye, ”Baba yola çıkıyoruz. Ne olacağı belli olmaz. Gel birlikte selfie çekilenim” dediği ve ailecek fotoğraf çektirdikleri öğrenildi. Yaralılarla hastaneye gelen baba Selçuk Eski, ”Kızımın içine doğmuş, canım kızım” diyerek kızıyla yaşadıkları fotoğraf çekme olayını anlattı.

Düğün yolunda facia Ne olacağı belli olmaz deyip babasından bunu istemişti


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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