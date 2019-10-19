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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.10.2019 - 10:50, Son Güncelleme:

Kahreden kaza... Baba oğlunu suçlamıştı ama gerçek ortaya çıktı

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Nevşehir’de 15 Ekim Salı günü gece saatlerinde otomobilin çarpması sonrasında hayatını kaybeden 23 yaşındaki Yasemin Gül’ün kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Nevşehir’de 15 Ekim Salı günü gece saatlerinde Zübeyde Hanım caddesinde karşıdan karşıya geçmek isterken Mustafa E. yönetiminde ki 06 DR 8304 plakalı otomobilin hızla çarpıp olay yerinden kaçtığı görüntüler ortaya çıktı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde Yasemin Gül’ün karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı anda otomobil hızla gelmesinin ardından Gül’ün çığlık attığı duyuluyor.

Otomobil sürücüsünün olay yerinden kaçtığı anda çevredeki vatandaşlar ve diğer araç sürücüleri kaza yerinde durarak Yasemin Gül’ün yardımına koştuğu görülürken 23 yaşındaki genç kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Son mesajı yürek burktu
Son mesajı yürek burktu

“BABA SUÇU OĞLUNA ATTI”

Yasemin Gül’e çarparak ölümüne neden olan Mustafa E. daha sonra ise Avanos’ta bağ evinde oğlu ve eşi ile buluşuyor. Bu sırada baba Mustafa E. oğlu Burhan E.’ye suçu üstlenmesini söylemesinin ardından ise polis ekipleri bağ evinde Mustafa E. oğlu Burhan E. ve eşini gözaltına alıyor.

Mustafa E. kazayı oğlu Burhan E.’nin yaptığını söylemesinin ardından ise Burhan E. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bu sırada Nevşehir polisi ailenin durumundan şüphelenmesi üzerine bölgedeki tüm MOBESE kameralarını incelemeye almasının ardından kazayı Burhan E.’nin değil baba Mustafa E.’nin yaptığını tespit etti.

Mustafa E. önce gözaltına alındı daha sonra ise sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

YASEMİN’İNİN AİLESİ “BAŞKA YASEMİNLER SOLMASIN”

Trafik kazasında hayatını kaybeden Yasemin Gül’ün ailesi ve yakınları ise sosyal medya hesaplarından kaza anının görüntülerini paylaşırken yaptıkları paylaşımda ise “Yaseminler Solmasın” dedi.

Yasemin Gül ve yakınları sosyal medya hesaplarından, “Hayatı’nın baharındaki kızımız Yasemin Gül’ü kendini bilmez bir alkollü trafik magandası tarafından trafik kurallarına uymayarak ve aşırı hız yaparak gencecik kız evladımızı çarpıp kaçarak ölüme terk edip bir bağ evine sığınıp, oğluna suçunu yüklemek isteyip, kendi oğlunun da hayatını karartmaya kalkan bir vicdansız baba, gencecik fidanımızı hayattan koparmıştır.

Buradan tüm vicdanı olan herkese ve yüce adalete sesleniyorum; Suçlular cezasız kalmasın, gereken en büyük cezayı alsınlar. Başka anne, babalar gözyaşlarına boğulmasın, Yaseminler Solmasın” sözlerini paylaştılar.

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