Kahreden detay: Bir kez bile göremedi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.01.2019 - 11:57, Son Güncelleme:

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Bursa'da sondaj sırasında su tahliye motorundan çıkan gazdan yaşamını yitiren 2 kardeş Adana'da defnedildi. Cenaze törenine ölen işçilerden Yasin Balandi'nin 20 gün önce doğan ve babası tarafından hiç görülmeyen kızı da getirildi

Nilüfer ilçesinde önceki gün sondaj çalışması için yaklaşık 1 metre çapındaki borunun içine girdikten sonra yağmur suyunu tahliye eden motordan çıkan gazdan etkilenen 6 işçiden yaşamını yitiren Yasin (18) ve ağabeyi Atilla Balandi (22), Buruk Mezarlığı'na getirildi. Cenazeler, yakınları tarafından omuzlarda taşınarak musallaya konuldu.

Cenaze namazına Balandi kardeşlerin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar da katıldı.

BABASININ HİÇ GÖRMEDİĞİ KIZI DA TÖRENE GETİRİLDİ

Cenaze töreninde Yasin Balandi'nin 20 gün önce doğum yapan eşi Adile Balandi, gözyaşlarını tutamadı. Eşinin bebeği Zehra'yı hiç görmediğini dile getiren Adile Balandi ağıtlar yaktı.

Bu arada, Balandi kardeşlerin yaklaşık 5 ay önce anneleri Zehra Balandi'nin kanser nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Yasin Balandi'nin de 20 gün önce doğan ve hiç görmediği kızına annesinin adını verdiği öğrenildi.

Olayda gazdan etkilendikten sonra kurtarılan Musa Balandi ise kardeşlerinin cenazesinde gözyaşlarını tutamadı.

Kılınan cenaze namazının ardından iki kardeş toprağa verildi.

Nilüfer ilçesindeki 100. Yıl Mahallesi İzmir Yolu Caddesi'nde sondaj çalışması için yaklaşık 1 metre çapındaki borunun içine giren 6 işçi, yağmur suyunu tahliye eden motordan çıkan gazdan etkilenmiş, diğer işçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye, AFAD ve Nilüfer Arama Kurtarma ekipleri sevk edilmişti.

Ekiplerin çalışmasıyla işçiler Yasin ve Musa Balandi ile Mehmet Ali Ege, İbrahim Orçan ve Mehmet Aydın borudan çıkarılarak Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmış, Yasin Balandi kurtarılamamıştı.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu sıkıştığı borudan çıkarılan diğer işçi Atilla Balandi'nin de hayatını kaybettiği belirlenmişti.
Bu arada, Atilla Balandi'nin olay sırasında dışarıda olduğu, kardeşi Yasin Balandi'yi kurtarmak isterken zehirlendiği öğrenilmişti.

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