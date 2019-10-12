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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ayhan AKKAYA/BİGA (Çanakkale), (DHA)
Haber Giriş: 12.10.2019 - 14:27, Son Güncelleme:

Kahreden detay... 3 kadın aynı kazada hayatını kaybetmişti

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Kahreden detay... 3 kadın aynı kazada hayatını kaybetmişti

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde, otobüs beklerken hızla gelen otomobilin çarparak ölümlerine neden olduğu 3 kadının, çalıştıkları balık restoranındaki mesailerini bitirip, evlerine dönmek için yol kenarına geldikleri öğrenildi.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Kazada, Karabiga beldesinden Biga ilçesine gitmek için yol kenarına gelerek otobüs beklemeye başlayan Fadime Balkan Durmaz, Yıldız Büyük ve Saniye Akaydın'a, Melikcan Örel yönetimindeki 34 US 327 plakalı otomobil çarptı.

Otomobil takla atarak tarlaya uçarken, 3 kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Alkollü olduğu ileri sürülen sürücü Melikcan Örel ile beraberinde bulunan bir kişi gözaltına alındı.

MESAİ BİTİMİNDE EVLERİNE GİDİYORLARDI

Aynı kazada hayatlarını kaybeden Fadime Balkan Durmaz, Yıldız Büyük ve Saniye Akaydın'ın, olay yeri yakınındaki balık restoranında çalıştıkları, mesai bitiminde evlerine gitmek için yol kenarına gelip, otobüs bekledikleri ortaya çıktı.

Kadınlarda Fadime Balkan Durmaz, bugün ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazıyla Karabiga beldesinde, Yıldız Büyük ise yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazıyla Biga'da toprağa verilecek.

Saniye Akaydın'ın ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BİİF)Ekonometri Bölümü'nden geçen yıl mezun olduğu ve cenazesinin Mersin'e götürüleceği öğrenildi.

Öte yandan otomobil sürücüsü Melikcan Örel ile beraberindeki kişinin, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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