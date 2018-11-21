Kahreden bekleyiş

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.11.2018 - 12:12, Son Güncelleme:

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Zonguldak’ta ruhsatsız bir maden ocağında meydana gelen patlamada mahsur kalan üç işçiyle ilgili madendeki havalandırma çalışmaları sürüyor. Ekipler günün aydınlanması ile birlikte çalışmalarını hızlandırdı. Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Kilimli ilçesinde 2 işçinin yaralı kurtarıldığı patlamada mahsur kalan diğer 3 kişiye ilişkin, "Arkadaşlarımız havalandıracaklar ve işçileri alacaklar. İşçilere ulaşıldı, görüldü. Bize ifade edilen bu. Hayatlarından umudumuz yok." dedi.

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  • Zonguldakta maden kazası
  • Zonguldakta maden kazası
  • Zonguldakta maden kazası
  • Zonguldakta maden kazası
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Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çamlık Mahallesi Dağ Yolu Sokağı'nda, İ.A'ya ait ruhsatsız bir maden ocağında metan gazı sıkışması nedeniyle patlama oldu.

Patlamada yaralanan işçiler Evren Cinemre ve Adem Alibaş, mesai arkadaşları tarafından kurtarıldı. Ocakta mahsur kalan maden işçileri Kenan Çavuş, Hasan Gençtürk ve Uğur Göktaş'ı kurtarma çalışmaları ise sürüyor.

Söz konusu maden ocağına gelen Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri, arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

Vücutlarında yanıklar oluşan ve ocaktan çıkarıldıktan sonra Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Evren Cinemre ve Adem Alibaş'ın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Bu arada, arama kurtarma çalışmalarına katılan aynı maden ocağında çalışan 5 işçi ise içeride gazdan etkilendi. Bu işçiler de sağlık ekiplerince aynı hastaneye kaldırıldı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Öte yandan aileler endişeli bekleyişlerini ocak girişinde sürdürdü. Gözüyaşlı aileler zaman zaman sinir krizleri geçirdi.

VALİ: HAYATLARINDAN UMUDUMUZ YOK 

Vali Erdoğan Bektaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu maden ocağında üzücü bir olay yaşandığını söyledi.

İçeride 3 madencinin bulunduğunu belirten Bektaş, "Maden kazaları olmaya devam ediyor. Detayı bilmiyoruz. 3 arkadaşımızı kurtarma çalışmaları devam ediyor. Arkadaşlarımız havalandıracaklar ve işçileri alacaklar. İşçilere ulaşıldı, görüldü. Bize ifade edilen bu. Hayatlarından umudumuz yok. Patlamayla ilgili araştırma yapılıyor. Önceliğimiz oradan 3 arkadaşımızı kurtarmaya çalışacağız. Sonra gereği yapılacak." diye konuştu. 

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