Kahreden bekleyiş
Zonguldak’ta ruhsatsız bir maden ocağında meydana gelen patlamada mahsur kalan üç işçiyle ilgili madendeki havalandırma çalışmaları sürüyor. Ekipler günün aydınlanması ile birlikte çalışmalarını hızlandırdı. Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Kilimli ilçesinde 2 işçinin yaralı kurtarıldığı patlamada mahsur kalan diğer 3 kişiye ilişkin, "Arkadaşlarımız havalandıracaklar ve işçileri alacaklar. İşçilere ulaşıldı, görüldü. Bize ifade edilen bu. Hayatlarından umudumuz yok." dedi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çamlık Mahallesi Dağ Yolu Sokağı'nda, İ.A'ya ait ruhsatsız bir maden ocağında metan gazı sıkışması nedeniyle patlama oldu.
Patlamada yaralanan işçiler Evren Cinemre ve Adem Alibaş, mesai arkadaşları tarafından kurtarıldı. Ocakta mahsur kalan maden işçileri Kenan Çavuş, Hasan Gençtürk ve Uğur Göktaş'ı kurtarma çalışmaları ise sürüyor.
Söz konusu maden ocağına gelen Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri, arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor.
Vücutlarında yanıklar oluşan ve ocaktan çıkarıldıktan sonra Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Evren Cinemre ve Adem Alibaş'ın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
Bu arada, arama kurtarma çalışmalarına katılan aynı maden ocağında çalışan 5 işçi ise içeride gazdan etkilendi. Bu işçiler de sağlık ekiplerince aynı hastaneye kaldırıldı.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Öte yandan aileler endişeli bekleyişlerini ocak girişinde sürdürdü. Gözüyaşlı aileler zaman zaman sinir krizleri geçirdi.
VALİ: HAYATLARINDAN UMUDUMUZ YOK
Vali Erdoğan Bektaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu maden ocağında üzücü bir olay yaşandığını söyledi.
İçeride 3 madencinin bulunduğunu belirten Bektaş, "Maden kazaları olmaya devam ediyor. Detayı bilmiyoruz. 3 arkadaşımızı kurtarma çalışmaları devam ediyor. Arkadaşlarımız havalandıracaklar ve işçileri alacaklar. İşçilere ulaşıldı, görüldü. Bize ifade edilen bu. Hayatlarından umudumuz yok. Patlamayla ilgili araştırma yapılıyor. Önceliğimiz oradan 3 arkadaşımızı kurtarmaya çalışacağız. Sonra gereği yapılacak." diye konuştu.
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